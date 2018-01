Česko volí prezidenta. Zemanova ochranka zpřísnila, Drahoše vítaly děti

Prezident Miloš Zeman ve tři hodiny odvolil na základní škole v pražských Lužinách. „Před pěti lety jsem měl soupeře, který byl aktivní politik. Dnes mám soupeře, který se politikou nezabýval,“ prohlásil Zeman na otázku, v čem byla situace v roce 2013 odlišná od té současné. Novináři se do volební místnosti tentokrát téměř nedostali kvůli bezpečnostním opatřením zpřísněných po útoku aktivistky Femen při prvním kole.

Jiří Drahoš s manželkou odevzdali hlasy v hasičské zbrojnici v Lysolajském údolí. „Byl bych rád, kdyby účast byla aspoň tak jako v prvním kole, tedy aspoň 62 procent,“ řekl Drahoš a dodal, že by chtěl přemluvit i ty, kteří váhají, aby šli volit.

Volební pátek měl pro Drahoše takřka rodinnou atmosféru. Půlku místnosti v hasičské zbrojnici v Lysolajském údolí sice zaplnili novináři, nicméně venku před budovou čekala na bývalého šéfa Akademie věd zhruba dvacítka dětí, které se přišly podívat, koho jejich rodiče vlastně volí (více v článku Drahoše před volební místností vítaly i děti).

V Českých Budějovicích v Rudolfovské ulici na volebním okrsku číslo 23 vydávala komise voličům vedle volebních lístků Miloše Zemana a Jiřího Drahoše také třetí volební lístek, a to Pavla Fischera. Voliči si na věc stěžovali a díky tomu se podařilo omyl napravit (více čtěte zde).



Bývalý prezident Václav Klaus podle očekávání podpořil svého nástupce Miloše Zemana. Uvedl, že pro něj Zeman znamená jistotu a že ví, co od něj může čekat. Druhého kandidáta Jiřího Drahoše označil za riskantní volbu.



Krátce po otevření místností odvolil také předseda Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomio Okamura. Podpořil Miloše Zemana, který podle něj splňuje kritéria pro hlavu státu. Šéf ODS Petr Fiala naproti tomu podpořil Jiřího Drahoše. Zeman podle Fialy rozděluje společnost a znejasňuje zahraničně-politickou situaci.



Pro Zemana v prvním kole voleb před dvěma týdny hlasovaly zhruba dva miliony lidí, Drahoš získal zhruba 1,4 milionu hlasů. Podporu mu ale vyjádřili čtyři další kandidáti v pořadí, které volilo dohromady 1,7 milionu lidí.



Volit prezidenta může zhruba 8,4 milionu voličů. V prvním kole tohoto práva využily tři pětiny z nich. Ve finále by jich mohlo být podle odhadů zhruba stejně jako při první volbě před pěti lety.

Hlasovat se bude v pátek do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle jeho očekávání měly být do sobotního pozdního odpoledne.

Češi mohou volit i za hranicemi, pokud mají volební průkaz nebo jsou na ambasádě zapsáni na zvláštním volebním seznamu. Kvůli časovému posunu se jako první otevřely už ve čtvrtek volební místnosti v Brazílii. V pátek například čtyři desítky lidí čekaly před českým velvyslanectvím v Bruselu na otevření volební místnosti. O volby měli zájem i Češi v Bratislavě nebo Berlíně. Zatímco v Česku první kolo s přehledem vyhrál Zeman, v zahraničí bodoval Drahoš.

Průběžné výsledky můžete sledovat on-line ve volební příloze iDNES.cz. Podívat se můžete na hlasování v jednotlivých obcích a okrscích i na to, jak rozhodovali Češi ve světě.

Drahoš ve čtvrteční debatě České televize Zemana označil za reprezentanta uplynulé politické éry. Zeman mu naopak vytkl, že nerozumí politice. Bývalý předseda Akademie věd podle odborníků na neverbální komunikaci působil oproti úterní diskusi TV Prima přesvědčivěji. Zeman podle nich dával najevo převahu nad oponentem.

Závěrečný duel už tradičně analyzoval server Demagog.cz. Více nepravdivých výroků pronesl Zeman - řekl 52 výroků a 14 bylo vyhodnoceno jako nepravda. Drahoš pronesl 38 faktických výroků, z toho tři nepravdivé (více v článku Zeman v ČT pronesl čtrnáct nepravd, Drahoš tři).