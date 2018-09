Triumf ODS, katastrofa ČSSD, předpovídá průzkum výsledky voleb v Praze

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v posledních letech sbírá jeden volební úspěch za druhým. Přesto pro něj bude jeden z výsledků nadcházejících komunálních voleb obzvlášť důležitý. „Je pravda, že Praha se nám zkrátka nepovedla,“ připouští premiér s poukazem na poslední čtyři roky, kdy hlavnímu městu vládla primátorka Adriana Krnáčová.

I proto se Babiš v Praze osobně angažoval. Z kandidátky nechal „vymést“ některé lidi, místo zvolené jedničky kandidátky Patrika Nachera prosadil za kandidáta na primátora podnikatele Petra Stuchlíka. Přesto to může být málo. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro Mladou frontu DNES zatím na vítězství v hlavním městě útočí ODS.

Průzkum, který probíhal mezi 11 .a 19. zářím u 1 103 respondentů, přiřkl občanským demokratům vedeným exprimátorem Bohuslavem Svobodou a první místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijou 17 procent.



Na druhém místě se umístili Piráti v čele s lékařem Zdeňkem Hřibem se ziskem 15 procent hlasů. Stejně má podle průzkumu i třetí ANO, čtvrté místo by s dvanácti procenty obsadila společná kandidátka TOP 09, STAN a lidovců v čele s předsedou topky Jiřím Pospíšilem a právničkou Hanou Marvanovou.

Kromě nich by se na magistrát dostal už jen projekt poslance za KDU-ČSL a starosty Prahy 7 Jana Čižinského Praha sobě, kterou by dle průzkumu volilo 8 procent lidí.

Jisté naděje dává výzkum čtyřmi procenty i SPD Tomia Okamury, kterou vede bývalý velmistr českých svobodných zednářů Hynek Beran.

Naopak totálním průšvihem by podle STEM/MARK měly volby skončit pro sociální demokraty. Dvě procenta jsou hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro usednutí v zastupitelstvu. Lídr ČSSD Jakub Landovský ale číslům nevěří.

„My jsme viděli průzkum od stejné agentury, kde nás volilo až sedm a půl procenta Pražanů. Podle průzkumu České televize máme volební potenciál přes devět procent. V tuto chvíli neznám přesné parametry vašeho průzkumu, ale volební průzkumy se chronicky míjejí se skutečnými výsledky voleb. Kterému věřit, to ukáží až samotné volby,“ uvedl Jakub Landovský, jednička kandidátky sociálních demokratů v Praze.

Landovský: Nemám obavy

„Nemám obavu, že bychom skutečně dostali jen dvě procenta. Jsem přesvědčen, že uspějeme,“ dodal Landovský.

Socialisté to ale budou mít těžké. Podle průzkumu agentury STEM/MARK se k volbám v hlavním městě chystají až tři pětiny oprávněných voličů. Všichni sice nakonec k volebním urnám nedorazí, i tak by ale měla být účast vyšší než před čtyřmi lety.

Více než pětina obyvatel metropole zatím není rozhodnutá, komu nakonec svůj hlas dá. Polovina voličů ale není spokojena s dosavadním vedením magistrátu. Zdaleka nejvíc přitom Pražany trápí problémy v dopravě, přičemž radním zodpovědným za tuto oblast je Petr Dolínek z ČSSD, který opět kandiduje, tentokrát z pátého místa.

Pro sociální demokracii by měl případný debakl v hlavním městě dalekosáhlé následky. Předsedu Jana Hamáčka totiž mocensky drží neoficiální šéf pražské ČSSD europoslanec Miroslav Poche. Ten se podílel i na výběru nového kandidáta na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka poté, co samotného Pocheho vetoval prezident Miloš Zeman.

Je zjevné, že kdyby volby v Praze skutečně dopadly takovým výpraskem, Pocheho stranická pozice by oslabila. A to by mohlo vést i k oslabení Hamáčka. „Vůbec to nebudu komentovat, pokládám to číslo za hloupost,“ reagoval včera na průzkum STEM/MARK Poche.

Možná ještě zajímavější bude sledovat, jak politici z vítězných stran poskládají na magistrátu vládnoucí koalici, pokud se prognózy naplní. Především proto, že by se na společném vládnutí v Praze mohly domlouvat špičky stran, které si jinak na centrální úrovni nic nedarují.

To se týká především podle průzkumu vedoucích občanských demokratů a třetího hnutí ANO. Celá věc by byla obzvlášť pikantní. Už proto, že dvojkou kandidátky ODS je první místopředsedkyně Alexandra Udženija a na celostátní úrovni její strana několikeré výzvy Andreje Babiše k vytvoření společné vlády rezolutně odmítla.

Jenže v případě Prahy mluví Udženija jinak. „Koalici s ANO nevylučujeme. Na posledních zastupitelstvech bylo jasně vidět, že kdyby ANO nemělo nás, tak vůbec nic neprohlasují, protože aktivisti kolem Čižinského nechtějí hnout s ničím,“ řekla MF DNES nedávno Udženija.

ODS: Nebudeme do toho mluvit

Další členové vedení ODS, například šéf poslanců Zbyněk Stanjura, zase oprášili teze o tom, že komunální úroveň je něco jiného, než celostátní.

„Co se týče Prahy, je to na kolezích. Primátor by určitě musel být z ODS, o tom jsem přesvědčen. To, že dopředu nebudeme Praze, Brnu, Ostravě a dalším městům říkat, jak to mají udělat, je logické. Oni se přece nebudou dohadovat s Babišem, ale s tamními představiteli hnutí ANO. Klíčový bude program,“ uvedl Stanjura.

Tak úplně pravda to ale není. Lídrem ANO je sice podnikatel Petr Stuchlík, ale s nabídkou ho oslovil přímo Andrej Babiš. A ten také přiznává, že v hlavním městě to je i jeho odpovědnost. „Pokud jde o Prahu, tak asi máte pravdu,“ odpověděl nedávno Právu.

Občanští demokraté ale v námluvách s ANO nemusí být sami. V červencovém rozhovoru pro MF DNES tuto variantu nechtěl vyloučit ani předseda a lídr TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Primárně bych velmi rád usiloval o koalici se stranami, které jsou nám programově blízké i na celostátní úrovni. (...) Považuji koalici s hnutím ANO za nepravděpodobnou, ale asi chápete, že v tuto chvíli nedokážu vyloučit žádnou variantu,“ konstatoval tehdy.

Okamžitě se dočkal kritiky ze strany Miroslava Kalouska, který svého nástupce v čele strany příliš nemusí. V kuloárech se spekuluje, že pokud strana ve volbách neuspěje a výjimečný výsledek nepředvede ani Pospíšil, může se ho Kalousek pokusit sesadit.

Pospíšil to bude mít těžké

Zřejmě i proto z možnosti spolupráce s ANO Pospíšil při zahájení kampaně vycouval. Navíc si prý nesedli s lídrem hnutí Stuchlíkem. ODS má zase problém s Pospíšilem a Hanou Marvanovou nejen kvůli jejich minulosti v ODS. Stejně jako mají jejich hlavní představitelé v čele s kandidátem na primátora Svobodou problém s Praha sobě Jana Čižinského či Piráty.

V podstatě se tak v hlavním městě před volbami rýsují dvě možnosti. Tou první je nějaká forma spolupráce ODS a hnutí ANO. Druhou pak spojení společné kandidátky TOP 09, STAN a lidovců s projektem Čižinského a Piráty, pokud by to matematicky vycházelo.

Nic snadného to ale nebude. Představitelé Pirátů dopředu řekli, že nechtějí do koalice s nikým, kdo bude trestně stíhán nebo odsouzen a kdo zastává více než jednu významnou politickou funkci. Takoví jsou při dnešních poměrech prakticky ve všech stranách.