Telefon „na Andreje“ nemám. Drahoš vede negativní kampaň, říká Syková

Lídři hnutí pro komunální volby se letos prezentují billboardy, na nichž ujišťují, že „mají telefon na Andreje“.

To já nemám.

Nemáte takový billboard, nebo nemáte číslo na premiéra a šéfa hnutí?

Neplánuje se žádný společný billboard, pokud vím, a číslo na Babiše nemám. Tedy mám ho, protože je tu v Senátu k dispozici, ale netelefonuji si s ním. Sešla jsem se s ním kvůli konkrétním věcem, které se projednávaly v Senátu.



Eva Syková v minulých senátních volbách uspěla jako kandidátka ČSSD, letos kandiduje za ANO. Před vstupem do politiky pracovala jako lékařka a vědkyně. Od roku 2001 do roku 2016 vedla Ústav experimentální medicíny Akademie věd. V roce 2008 usilovala o post šéfky Akademie věd, porazil ji ale Jiří Drahoš.

A budete mít billboardy?

Ano, ale ještě nevím, kolik jich bude. Nemám miliony jako můj protikandidát, mám jen vlastní prostředky a co jsem dostala darem. A něco málo mi dá ANO. Ale jsou to skromné prostředky.

Jiří Drahoš má na účtu miliony?

Někde jsem si to přečetla, nevím, kde přesně, ale asi to nebude úplná nepravda, že má asi sedmdesát milionů na kontě. Navíc má asi třicetičlenný tým, zato já mám jen asistentku a pomocníka z ANO asi na jednu setinu úvazku. Občas mi pomůže nějaký dobrovolník, ale jinak tu kampaň mám velice skromnou.

V rozhovoru pro iDNES.cz Jiří Drahoš řekl, že důvodem vašeho odchodu z Akademie věd bylo manažerské selhání.

On mě velmi ošklivě obviňuje z manažerských pochybení, přitom jsem byla nejdéle sloužící ředitelkou Ústavu experimentální medicíny. Každý rok moje manažerské schopnosti hodnotila rada ústavu a dozorčí rada Akademie věd, která mi pokaždé udělila známku vynikající. Když mě profesor Drahoš odvolal, znovu zasedala dozorčí rada a opět zhodnotila mé schopnosti jako vynikající.

Nerezignovala jste na funkci ředitelky ústavu sama?

On mi zavolal v devět hodin ráno poté, co se předchozí večer vysílal pořad Reportéři ČT (viz box). Řekl mi, abych do patnácti minut odstoupila sama, jinak mě odvolá rada instituce. A když mě neodvolá rada instituce, tak mě odvolá dozorčí rada. A když mě neodvolá dozorčí rada, tak jmenuje novou.

Náhlý odchod z Akademie věd Pořad Reportéři ČT odvysílal v listopadu 2015 reportáž Obchod s nadějí, v níž popsal, jak tým Sykové doporučil několika pacientům s ALS experimentální terapii pomocí kmenových buněk. Etická komise označila postup za neodůvodněný, ale právně nezávadný. V květnu 2016 přineslo pokračování reportáže svědectví několika pacientů, podle nichž chtěla Syková od pacientů peníze. Po odvysílání reportáže na Akademii věd skončila.

Tohle mi řekl a položil telefon. Obrátila jsem se tedy na radu instituce, kde mi nejdřív řekli, ať se bráním. Pak ale někdo přišel s tím, že to ohrozí práci ostatních, a tak jsem se rozhodla, že skončím. Ředitelkou jsem měla být stejně už jen půl roku.

Napadla jste reportáž České televize soudní cestou, jak vám radil prezident Zeman?

Nechala jsem si udělat několik právních posudků, které všechny ukázaly, že jsem nijak nepochybila. Tedy že se jednalo jen o etické pochybení. Pro mě je ale etika někomu pomoct a prodloužit mu život ta správná etika. Když vám nezbývá nic jiného než čekání na smrt v hrozných bolestech, tak chcete vyzkoušet všechno. Na to máte právo. Moje snaha jim byla pomoct, ale nikdy jsem je neléčila, nikdy jsem jim nic nepodala. Pouze jsem jim radila a oni to dostávali od svých lékařů – ti byli zodpovědní.

A co zjištění reportérů, že pacienti platili za terapii desítky tisíc korun?

Mně nedávali nikdy nic. Založila jsem nadaci, aby se nasbíraly peníze, které neměla firma vyrábějící kmenové buňky. Nikdy jsem na tom neměla žádný podíl, ani jedinou korunu, naopak jsem sama přispěla víc než čtyři sta tisíc.

V reportáži jedna žena tvrdí, že jste po ní chtěla sto padesát tisíc korun.

Ona se chtěla dostat k léčbě, která něco stojí. Firma na to neměla peníze. Řekla jsem jí, že kvůli tomu jsme založili nadaci, která vybírá peníze od všech – od firem, od kohokoli. Nechala jsem si na to udělat právní posudky od našeho nejlepšího experta Ondřeje Dostála, který se k těmto otázkám vyjadřuje. Řekl, že pokud někde bylo pochybení, nebylo na mé straně.

Proč jste tedy musela skončit?

Tehdy už jsem byla senátorka a myslím, že mě bylo potřeba odstranit z politiky. Byla jsem i předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, u které Akademie věd žádala o rozpočet. Chtěla jsem, aby vzniklo ministerstvo pro vědu – tím se Akademie věd cítila ohrožená. A byly další věci, kterými se Drahoš cítil jako můj politický protivník.

Teď proti sobě kandidujete do Senátu. Budou kampaň provázet osobní útoky?

Myslím si, že tak to Drahoš chce vést. V prezidentské volbě vedl kampaň Antizeman, ale myslím, že to byla velká chyba. Já chci vést kampaň pozitivní a chci ji vést pozitivně, ale nemůžu nechat jeho výroky bez odezvy. Teď vede svoji kampaň do Senátu jako Antisyková.

Nepřispíváte k tomu i vy sama? V červnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz jste Drahošovi vyčetla, že nemá žádný program.

Je to možné, emoce jsou mezi lidmi silné. Chci se od nich oprostit, ale když vás stále někdo nespravedlivě napadá, tak se bráníte. Ale není to můj styl. Kdyby se on nezačal zmiňovat o mých pochybeních, tak já bych se nezmiňovala o něm. Ale myslím si, že jeho kandidatura v Praze 4 je také záměr. Proč nekandiduje třeba v Jablunkově?

Myslím, že tam se letos volby do Senátu nekonají.

Ale to je jeho věc. Myslím si, že ani nepracoval v Praze 4. Pracoval v Suchdole, a pak dole na Akademii věd. Předpokládala bych, že bude kandidovat tam. Nebo tam, kde právě bydlí.

A proč kandidujete v Praze 4 vy?

Protože jsme tam po studiu měli první byt, narodilo se nám tam první dítě. Pracovala jsem tam od roku 1964, nejprve jako laborantka, později jako studentka medicíny, potom jako doktorandka, vědecká pracovnice a nakonec jako ředitelka. Celou dobu jsem pracovala v Krči na Akademii věd, určitou dobu jsem tam bydlela a bydlí tam i moji příbuzní. Takže Prahu 4 mám ráda a uvažuju, že bych se tam časem odstěhovala do menšího bytu.

Sobotka nedokázal s ANO spolupracovat

Původně jste byla do Senátu zvolena za sociální demokracii.

Ano, ale chtěla jsem konečně stabilní vládu a nešlo to jinak, než že tu vznikne koalice. Pravicové strany nechtěly do koalice jít a já jsem jako senátorka za ČSSD zastávala názor, že by sociální demokracie měla jít do koalice s ANO. To se mi nepřičetlo k dobru. Mluvila jsem o tom i v televizi. Proto jsem nakonec nedostala z obvodní organizace o pár hlasů nominaci. Logicky jsem tedy uvažovala, že bych mohla přijmout nabídku od hnutí ANO.

Kdo vás z hnutí ANO oslovil?

To bych nerada říkala. Je tam několik lidí, se kterými si rozumím. V hnutí ANO je celá řada odborníků. Byli třeba na ministerských postech, například pan Pilný, který je také kandidátem do Senátu. Jsou to lidé, s nimiž si mám co říct.

Jak jste vnímala, že od vás sociální demokracie dala ruce pryč?

Ruce pryč ode mě nedala. Například předseda sociální demokracie Jan Hamáček mě velice podporoval a sám byl zklamaný.

Vy jste se nebála, že účast ve vládě sociální demokracii poškodí?

Koalici v minulé vládě jsem vnímala velice špatně, protože vedení ČSSD a bývalý premiér nedokázali nastolit rozumnou spolupráci. Možná je to těžké s hnutím ANO, které je velmi dominantní. Bylo to také to, co vedlo k rozpadu koalice. Vznikla tam velice nepřátelská atmosféra. Myslím si, že současné vedení ČSSD v tom nechce dál pokračovat.

Není to ale za cenu velkých ústupků? Premiér Babiš nedávno řekl, že Miroslav Poche ministrem nebude, i když ČSSD na jeho jmenování trvá.

On to řekl proto, že ho pan prezident nikdy nejmenuje. Když předseda vlády ví, že prezident ministra nikdy nejmenuje, tak proč by ho donekonečna pořád navrhoval? Čeká se, že dojde k nějaké změně. Buď prezident změní názor a Pocheho jmenuje – ale to si nikdo nemyslí –, nebo sociální demokracie přijde s jiným, kvalitnějším kandidátem. Post ministra zahraničí je dnes velice důležitý a některé věci, které se o panu Pochem říkají, by naší zahraniční politice neprospěly.

Myslíte jeho názory na Izrael a migranty?

Ano, jeho názory na Izrael a migranty nejsou úplně v souladu s vládou. Mít ve vládě ministry, kteří se tam potom dohadují, není produktivní. Sociální demokracie chce prosadit svůj návrh, což chápu, ale nemyslím si, že by na tom měla padnout vláda.

Přijde vám správné, že premiér nevyslyší požadavek koaličního partnera, protože si prezident postavil hlavu?

Tohle je bod, na kterém naše politika nestojí a nepadá. Je tu řada lidí, kteří by mohli tento post zastávat velmi dobře a být přijatelní pro všechny. Usnadnili bychom si tím i spolupráci ve vládě v dalších letech – když tam bude ministr, kterého někdo nechce, a do zahraniční politiky hodně mluví prezident, tak by to drhlo. To není v našem zájmu. V zájmu státu a občanů je, aby vláda fungovala dobře a nehádala se.

Budete se v rámci kampaně setkávat s občany?

Budu se snažit. Ale narážím na nepochopení současné radnice. Chtěla jsem například pro občany uspořádat koncert, ale radnice mi nechce dát místo, protože podporuje mého protikandidáta.

Kdo měl na koncertě vystoupit?

Měl to být koncert Františka Nedvěda. Lidi ho mají rádi. Já se na něm nechci prosazovat, ale chci mít možnost mluvit s občany. Asi to uspořádám jinde.