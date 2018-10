Voliči v nás vidí alternativu vůči ANO i extremistům, říká šéf ODS Fiala

Jste jasní vítězové druhého kola senátních voleb, budete mít šestnáct senátorů, pokud se vám nepodaří získat nějaké další mezi těmi, kteří byli zvoleni jako nezávislí. Jak dopadne to pomyslné „třetí kolo“, kdo získá nestraníky?

To nevím. V tuto chvíli je otázka, kteří ze senátorů, co nejsou spojeni s žádnou politickou stranou, do některého klubu vstoupí. ODS je připravena jednat s těmi senátory, kteří k nám mají programově blízko a kteří by viděli v účasti v našem senátorském klubu smysl z hlediska prosazování politiky, které věří. Jak ta jednání budou probíhat, to teprve uvidíme.

Jsou mezi nimi tací, o které byste měl zájem?

Ano, jsou tam určitě jména, kde bychom jednání vedli. Konzultoval jsem to i s předsedou našeho senátního klubu Milošem Vystrčilem.

Je to i některý z trojice prezidentských kandidátů - Fischer, Hilšer, Drahoš?

Nebudu to ani naznačovat, bylo by to neseriozní. Máme v tuto chvíli klub o síle šestnácti senátorů a jaký bude konečný počet, to uvidíme.

Jaký budou mít senátní volby praktický vliv na celostátní politiku?

Dopad je už teď jasný. Polokomunistická vládní většina nebude mít většinu v Senátu. Senát může hrát kontrolní roli, může zkvalitňovat legislativní proces a může bránit změnám Ústavy, které by měnily náš politický systém. Tato role Senátu je volbami nepochybně posílena.

Budete usilovat o hlasování o nedůvěře menšinové vládě nebo o vyvolání předčasných voleb do Sněmovny?

Teď jsme se teprve dozvěděli výsledek voleb do Senátu. Jsem vděčný voličům, že takto rozhodli. Zažíváme pocit vítězství, přijímáme to s vděčností a a střízlivě. Budeme dobře přemýšlet, jak s tím naložíme. Tyto volby mají nesporný symbolický význam. Voliči dali jasně najevo, že vidí vůči hnutí ANO a vůči všem populistům a extrémům jasnou politickou alternativu a tou je pro ně ODS. To je pro mě důležitá zpráva.