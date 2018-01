Moravec odmítl moderovat debatu kandidátů. Nechce být hromosvodem kritiky

Informaci, že zřejmě nebude moderovat rozhodující televizní klání, Moravec sdělil serveru Aktuálně.cz, potvrdil ji na svém twitterovém účtu.

„V neděli večer jsme se s generálním ředitelem ČT dohodli na tom, že závěrečnou TV debatu nemoderuji,“ uvedl.

Později na dotaz, zda své rozhodnutí nechce ještě přehodnotit, odpověděl, že děkuje a dodal: „Alespoň si ode mně ve 2. kole prezidentských voleb odpočinete.“

Moravcovi podle serveru také vadí údajně třeba to, že se jeho jméno neobjevilo v dopise, kterým televize zvala oba kandidáty do debaty. Navíc by se prý mohl stát jakýmsi hromosvodem, po němž se bude zejména ze strany prezidenta Zemana snášet kritika na ČT.

Vedení televize přesto stále doufá, že Moravcovo rozhodnutí není definitivní, nabídka prý stále trvá, alternativa B zatím neexistuje, sdělil serveru šéf komunikace ČT Vít Kolář.

„Naše nabídka samozřejmě platí. S Václavem to tak občas bývá, kdy mu po vypjatém období, jakým prezidentská volba bezpochyby je, na finální slovu dáváme čas,“ uvedl Kolář.

Jiří Drahoš a Miloš Zeman

Dodal, že televize žádného náhradníka zatím nemá. „Alternativa B zatím neexistuje. Museli bychom to vymyslet jinak, náhrada za Moravce není,“ dodal Kolář.

Česká televize hodlá prezidentskou debatu vysílat ve čtvrtek 25. ledna. Přímým přenosem ji mají od 20 hodin vysílat kanály ČT1 a ČT24. „Oba kandidáti už svou účast písemně potvrdili,“ uvedla mluvčí televize Karolína Blinková.

Debatu oběma kandidátům chtějí v neděli 21. ledna odvysílat také televize Nova a o dva dny později Prima. Prezident Zeman prohlásil, že se chce zúčastnit všech těchto debat a navíc ještě debaty na TV Barrandov. Jeho protikandidát Jiří Drahošoznámil, že absolvuje pouze dvě debaty, jednou z nich bude právě ta v České televizi.

