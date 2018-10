Když mluvíte, lidé musí rozumět, našel recept Birke. Vyhrál, ač ČSSD ztrácí

Jste jeden z mála sociálních demokratů, kteří uspěli v komunálních volbách. V Náchodě jste vyhrál s více než 32 procenty. Ve vaší straně se to většině kolegů nepovedlo. Proč?

Slyšel jsem za poslední dva nebo tři dny, kdo všechno za to může. Pořád se hledá nějaký viník. Myslím, že by kolegové měli začít sami u sebe. Jsem členem ČSSD více než dvacet let, byl jsem dokonce místopředsedou strany, jsem poslanec. Přesto se dají vyhrát volby. A proč? Možná proto, že když mluvíte, tak vám lidé musí rozumět, když jim něco slíbíte, tak to musíte splnit a musíte pracovat pro lidi. To je něco, co bohužel někteří lidé u nás nemají a nechtějí si to připustit. Je přece jednodušší hledat chyby u druhých.

Chybí ty schopnosti, které jste popisoval, lidem z vedení ČSSD?

Ne, chybí některým lidem, kteří kandidovali. Vedení strany není samospásné. Každý z nás, členů ČSSD, je odpovědný za sociální demokracii i její výsledek a musí začít sám u sebe. Já nepřipouštím, jestli teď někdo bude kritizovat Honzu Hamáčka, že nám ublížil vstup do vlády. S tím nesouhlasím. Kdyby nám ublížil vstup do vlády, tak já s kolegy nemám v Náchodě 33 procent.

Chcete se na jarním volebním sjezdu pokusit vrátit do vedení ČSSD?

Spíš uvažuji o tom, na co budu rezignovat, protože se chci plně věnovat Náchodu, který miluji a chci mu to vrátit. Honza Hamáček je můj šéf, já mu věřím, ve vedení je Roman Onderka, lidé, kterých si vážím. Neuvažuji o tom, že bych šel do vedení ČSSD.

Mají nového lídra ČSSD zvolit všichni členové, jak si to přeje Jiří Zimola, nebo má být volba předsedy na sjezdu?

Já s tím nemám žádný zásadní problém, ale všichni říkáme přímá volba, přímá volba... A pak koukáme, co se z toho narodí.

Kde tedy byla klíčová chyba ČSSD? Jen v tom, že jí lidé nerozumí?

Dám vám konkrétní příklad. V Hradci Králové jsme byli součástí koalice, je to můj region, tak abych nekritizoval někoho cizího. Měli jsme náměstka primátora, za celé čtyři roky se nevyužila příležitost, abychom prodali práci, kterou sociální demokracie udělala a výsledkem jsou tři procenta. Nikdy jsme o něm neslyšeli, nikdy nic neříkal. Kdežto v Náchodě všichni věděli, jaký je starosta, odkud je, tak se politika přece má dělat. Ne, že se dostanete do funkce a pak čekáte, až zahřmí. Lidé vám to pak spočítají. Češi vědí, koho volí a teď to prokázali. ČSSD musí přestat hledat vnitřního nepřítele, musí mluvit jednoduchým jazykem.

Ve vašem Náchodě se uskuteční ještě druhé kolo senátních voleb, ve kterém se utkají předseda lidovců Pavel Bělobrádek a bývalý policejní prezident Martin Červíček navržený ODS. Půjdete někoho z nich volit?

Půjdu určitě volit a vyberu si mezi nimi. Budu volit Pavla Bělobrádka. Vyjádřil jsem mu také podporu, ale přiznám se, že Martin Červíček je kamarád, kterého znám dlouhodobě a vážím si jeho práce nejen jako policejního prezidenta, ale i jako náměstka pro dopravu na kraji. Mám to docela složité, ale víte, já když něco slíbím, tak to splním. Slíbil jsem Pavlu Bělobrádkovi podporu a že ho budu volit i v druhém kole, jestliže se do něj dostane. A sliby se mají plnit nejen o Vánocích.