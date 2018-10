Naši voliči zůstali doma, na vlně je ODS, litovali u lidovců

Lidovecký předseda Pavel Bělobrádek jako kdyby tušil, že to pro něho nebude šťastný den. A tak už před sčítáním volebních výsledků spolustraníkům v sobotu v poledne na jednání celostátní konference oznámil, že příští rok na sjezdu už nebude obhajovat post jedničky strany.

„Nechtěl jsem, aby to bylo dáváno do souvislosti s tím, zda jsem uspěl nebo ne, tak jsem to řekl předem,“ přiznal. A pak už jen se svými spolustraníky sledoval jak lidovečtí kandidáti prohrávají v jednom obvodu za druhým.

Nakonec se vedle Jiřího Čunka, který uspěl už před týdnem v prvním kole, mohl radovat jen Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu, který obhájil senátorský mandát na Zlínsku.

Lidovce tak jen sotva mohl těšit debakl vládní ČSSD, s kterou se přetahovali o post nejsilnější strany v Senátu. Zezadu totiž na ně zaútočili ODS a Starostové. Občanští demokraté mají teď o jednoho senátora víc, Starostové a nezávislí o dva.

Zlanařit alespoň Fischera s Drahošem

„Zrovna teď běžím na schůzku s Pavlem Fischerem. S Jiřím Drahošem budu mluvit taky. Ještě dnes večer bychom měli mít jasněji,“ upínal šéf lidoveckých senátorů Petr Šilar pozornost na dva prezidentské kandidáty, kteří by klub KDU-ČSL ještě mohli posílit.

A jinak lidovci přiznávali, stranu teď čekají velké změny. „Bude to chtít hlubší analýzu. Obměna vedení bude muset být širší, určitě nejde jen o to, že skončí předseda Pavel Bělobrádek. V tom týmu by měla být zastoupena žena, měli by tam být naši úspěšní komunální politici,“ přemítal poslanec Marek Výborný. Jeden z těch, kteří podle svých slov „velmi vážně“ zvažují kandidaturu na post jedničky strany.

Další možní kandidáti? Jiří Čunek, Marian Jurečka, Jan Bartošek, Jiří Mihola, Ondřej Benešík… A možná i ještě nějaké překvapivé jméno.

„Já to určitě nebudu,“ říkal naopak stranický místopředseda Daniel Herman, který prohrál v souboji o senátorský mandát s havlíčkobrodským starostou z ODS Janem Teclem.



„Je to více faktorů. Hraje tam roli regionální vazba, to, že ODS je na vzestupu a že mnozí protikandidáti dali podporu panu Teclovi,“ hledal důvody své prohry Herman, který podle hlasů některých svých spolustraníků doplatil na to, že ho voliči vnímali jako „Pražáka“.

Poražení Herman a Bělobrádek

„Danovi taky nepomohlo, že byl kritikem Benešových dekretů. Spojili se proti němu i voliči nacionálnějších stran nebo komunistů,“ vypočítával jeden z účastníků volebního štábu lidovců. Přesto se Herman snažil zachovat klidnou tvář: Teclovi pogratuloval a na následné tiskové konferenci pak vztyčenými dvěma prsty sevřenými do písmene „V“ na znamení vítězství tvrdil, že má velkou radost: z toho, že v Senátu nebude žádný komunista.

To Bělobrádek, který v Náchodě prohrál s Martinem Červíčkem, opět z ODS, viděl důvody prohry zase v tom, že Červíčka podpořil protikandidát z hnutí ANO. „V mém okrsku se evidentně ukázalo, že moji voliči zůstali doma,“ poukázal dál Bělobrádek na nízkou volební účast.

A podle Výborného zase lidovci prohráli i kvůli tomu, že nejsou na vlně, jako je teď opoziční ODS. „To, že je dnes ODS nejsilnější opoziční silou na půdě Poslanecké sněmovny, mělo vliv i na výsledek senátních voleb. Mám pocit, že se to svezlo na té vlně, že ODS je sebevědomá opozice vůči vládě, a tak ji voliči podpořili,“ uvažoval Výborný.