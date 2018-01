Ovčáček si přinesl do Arény fíkus a Soukup urážel nepřítomného Drahoše

Místo Drahoše a Topolánka, kteří pozvání odmítli, si ředitel televize a moderátor pořadu pozval Petra Hájka, bývalého vicekancléře exprezidenta Václava Klause. „Mně do výběru hostů nemůže nikdo zasahovat,“ hájil výběr hostů Soukup.

Hned zkraje pořadu pak urážel nepřítomného Drahoše. „Nikoho nebaví, nikomu nevadí, nikoho nezajímá a možná také bude náš prezident,“ prohlásil o něm Soukup.

Horáček si zas utahoval z moderátora, že do pořadu pozval Klausova spolupracovníka k pátému výročí ostře kritizované amnestie bývalého prezidenta Václava Klause. Hájek se podivil tomu, že se našli kandidáti proti Zemanovi, ačkoli je podle něj Zeman neporazitelný. „Byl obr, který si myslel, že je neporazitelný. Jmenoval se Goliáš. Ale přišel David,“ opáčil mu Horáček.

Teprve po více než pětačtyřiceti minutách pořadu se dostal k tomu, aby se Ovčáčka vůbec na něco zeptal. „Pane prezidente, prostřednictvím pana Ovčáčka...,“ začal svou otázku Horáček. A ptal se na to, jestli si je prezident vědom toho, jakou hodnotu má pro chudé lidi s měsíčním příjmem stokoruna, když hájí to, že pro lidi by neměl být problém zaplatit stovku v nemocnici.

„Uvítal bych, kdyby se Miloš Zeman se mnou utkal osobně. Chápu však, že už toho není schopen. A že místo sebe vysílá svého viceprezidenta,“ hájil Horáček v minulých dnech své rozhodnutí do debaty s Ovčáčkem jít.

Na svých facebookových stránkách dokonce vybídl lidi, ať mu navrhnou, na co se má v televizi prezidentova mluvčího ptát. Někteří mu ale vyčetli, že debatu se Zemanovým náhradníkem vůbec akceptoval.

To Zemanův další soupeř v prezidentské volbě, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, debatu s Ovčáčkem suplujícím hlavu státu odmítl. „Miloš Zeman s námi odmítá diskutovat. Přijmout pozvání k diskusi v TV Barrandov s jeho mluvčím je zbytečné,“ uvedl Drahoš.

Majitel televize Barrandov Soukup ho kvůli tomu v pořadu urážel. „Nikoho nebaví, nikomu nevadí, nikoho nezajímá,“ řekl o něm Soukup.

Hradní mluvčí si do pořadu přinesl fíkus v květináči: „Velice dobře nahradí některé, kteří nepřišli,“ vysvětlil Ovčáček.

Stejně jako Drahoš se zachoval i expremiér Mirek Topolánek. „Já jsem v nějaké debatě pojmenoval pana Ovčáčka jako viceprezidenta ČR, protože se tak někdy chová. Mně to připadá trochu arogantní od Miloše Zemana. Lidé mají právo znát jeho názory, nejen na prezidentské kompetence, jak je vykonává, nebo případně jak by je vykonával v dalším funkčním období,“ řekl Topolánek.