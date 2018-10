Hnutí ANO by mělo po zásluze skončit v Praze v opozici, řekl Babiš

Babiš se tak vyjádřil v České televizi v reakci na to, že hnutí, které v minulém období mělo primátorku Adrianu Krnáčovou, skončilo v hlavním městě na pátém místě a bude mít 12 křesel. Podle Babiše se na výsledku voleb negativně podepsalo působení lidí za ANO na pražském magistrátu, případně jejich mediální prezentace, a práce starostů za ANO.

„Celkově největší vliv na výsledek mělo to, co předvedli zástupci ANO na magistrátu. Budeme požadovat, aby převzali za to odpovědnost,“ řekl mimo jiné Babiš a vyjádřil nesouhlas s dnešním tvrzením prezidenta Miloše Zemana, že handicapem ANO bylo nasazení Petra Stuchlíka jako lídra, kterého nikdo neznal.

Babiš současně ocenil občanské demokraty, kteří v Praze vyhráli a v 65členném zastupitelstvu získali 14 mandátů. Podle něj ODS uspěla, protože má na rozdíl od ANO dobré starosty. „Dlouhodobě nejsem spokojen s pražskou organizací ANO,“ dodal předseda ANO.

Spolu s ODS a ANO mají mandáty v zastupitelstvu v Praze Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a STAN.

Piráti a Praha sobě se dohodli

Piráti a Praha sobě se na dnešní schůzce dohodli, že budou usilovat o vytvoření koalice na pražském magistrátu spolu se STAN a TOP 09. Zástupci obou stran to novinářům řekli po skončení schůzky. V následujícím týdnu chtějí jednat o otázkách programu, až poté budou řešit personální otázky. Jak lídr Praha sobě Jan Čižinský, tak jednička Pirátů Zdeněk Hřib nicméně uvedli, že by se chtěli stát primátorem. Piráti se následně sešli i s Jiřím Pospíšilem a dalšími zástupci TOP 09 a STAN.

„V podstatě jsme se dohodli na tom, že se chceme dohodnout,“ řekl Hřib a dodal, že navazujících jednání o koalici by se podle něj měli účastnit i zástupci koalice TOP 09 a STAN. V následujících dnech by se měly sejít expertní týmy stran nad společným programem. „Veškeré personální záležitosti se budou řešit až potom,“ dodal.

Zvažovaná koalice je podle Hřiba pro Piráty v tuto chvíli jedinou možnou, další možnosti by strana zvažovala až v případě, že by současná jednání selhala. Zádrhel by nicméně mohl vzniknout na otázce, kdo bude primátor. „Primátor by měl připadnout té straně, která získala ve volbách nejvyšší výsledek,“ uvedl Hřib. Piráti se umístili druzí po ODS se ziskem 17,1 procenta a obsadili 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN se ziskem16,3 procenta hlasů.

Primátorem chce být Čižinský

Primátorské křeslo by rád obsadil i Čižinský. „My o ten post samozřejmě máme zájem, protože Pražané dali největší počet hlasů právě mně, čímž dali najevo, že chtějí, abych byl primátorem,“ uvedl. Podle Hřiba nicméně volební systém do komunálních voleb není nastaven tak, aby sloužil k přímému výběru primátora.

Dalším problémem koaličních jednání by se mohla stát otázka pravidel povolební spolupráce, která si Piráti schválili. Jejich součástí je, že nebudou spolupracovat se stranou, která by v radě měla člena s více významnými politickými funkcemi. Čižinský je poslanec a ve volbách obhájil post starosty Prahy 7. Avizoval, že v případě účasti na vedení Prahy se poslaneckého mandátu vzdá, k rezignaci na funkci starosty se nicméně staví odmítavě.

„Z výsledku voleb je známá nějaká vůle voličů. I to je nutné brát v potaz, protože pokud voliči jednu osobu vykřížkují, že ji chtějí za primátora, a současně dostane nadpoloviční většinu na starostu, tak prostě to nějaký signál je,“ uvedl. Zopakoval, že konkrétněji se o těchto otázkách budou bavit až po vyřešení programových otázek.

Prahu sobě u vyjednávacího stolu s Piráty vystřídali zástupci TOP 09 a STAN. Dvojka jejich kandidátky Hana Marvanová před schůzkou uvedla, že strana je otevřena jednání se všemi stranami s výjimkou ANO. Stejně jako Piráti se dnes sešli i s ODS. Praha sobě naopak deklarovala, že si koalici s občanskými demokraty představit nedokáže.

Křeslo primátora chtějí i TOP 09 se STAN

Marvanová nevyloučila, že TOP 09 se STAN budou rovněž usilovat o post primátora. „Každé uskupení může chtít primátora, náš kandidát na primátora je Jiří Pospíšil, takže my bude určitě toto vznášet. Všechna uskupení dostala plus minus stejnou podporu od voličů, takže je to věcí dohody,“ řekla.

Právnička Hana Marvanová při představení společné pražské kandidátky TOP 09 a STAN (14. května 2018)

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil po schůzce s Piráty uvedl, že dnes šlo pouze o prvotní setkání a zatím nemá mandát od zastupitelského klubu zavázat se ke konkrétní dohodě. Klub uskupení ustanoví až v pondělí a na ustanovující schůzi si koalice stanoví jasnou představu o dalším vyjednávání. Dodal, že už před volbami deklarovali, že budou jednat i s ODS. Zopakoval, že nyní je na pořadu dne jednání o programu a personální otázky přijdou na řadu později.

Po schůzce s ODS dnes Pospíšil uvedl, že s občanskými demokraty mají výraznou programovou shodu. Vyzval v dopise primátorku Adrianu Krnáčovou, aby do ustanovení nové rady dosluhující vedení města nečinilo žádné zásadní kroky.