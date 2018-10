Kuberu by jako nového předsedu Senátu podpořil i lidovec Čunek

Šance znovuzvoleného senátora na Teplicku Jaroslava Kubery z ODS, že by se mohl stát novým předsedou Senátu, vzrostly. I lidovec Jiří Čunek připustil, že by Kubera mohl dostat jeho hlas. V Senátu jsou podle něj lidé, kteří by nemohli vést ani kozu, ale to není podle něj případ Kubery, který dlouhá léta vedl Teplice.