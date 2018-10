ODS a STAN triumfují ve volbách do Senátu, pro vládní strany je to fiasko

14:00 , aktualizováno 15:14

Už z průběžných výsledků druhého kola voleb do Senátu je jasné, že to bude triumf ODS. Do horní komory se zřejmě dostane deset jejích kandidátů. Jasně vedou i oba prezidentští uchazeči. Zato pro ČSSD, ANO i pro lidovce je druhé kolo fiaskem, uspěl vždy jeden kandidát.