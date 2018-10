Deset zásahů. Vrací se silná ODS, raduje se místopředsedkyně Udženija

„Nechte nás chvíli věnovat se příjemnému pocitu vítězství,“ řekl při příchodu do sídla ODS usmívající se předseda strany Petr Fiala.



Jedenáct kandidátů měla ODS před druhým kolem ve hře, devět dokázalo první kolo vyhrát a bývalý policejní prezident Martin Červíček na Náchodsku jen těsně v prvním kole zaostával za šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem. Ve druhém ho ale převálcoval.



„Kdybychom se stali nejsilnější stranou v Senátu, byl bych strašně rád. Potvrdilo by to, že jsme na správné trajektorii. Pro ODS by to byl obrovský úspěch,“ řekl iDNES.cz ještě před druhým kolem dosavadní místopředseda Senátu Jaroslav Kubera, který byl nakonec znovuzvolen v Teplicích. Nejdůležitější je podle něj v Senátu obrana Ústavy a obrana svobody. Kubera má nyní pozici místopředsedy horní komory parlamentu a mohl by si tak i osobně polepšit.



„Starostové vám potvrdí, jak složitý je například stavební zákon a jaké komplikace přináší zákon o veřejných zakázkách. A měli bychom si uvědomit, jak důležitý je pro nás venkov a jak nízkou podporu ze strany státu, zejména v posledních letech, má,“ řekl v minulých dnech havlíčkobrodský starosta Jan Tecl z ODS, který v prvním kole těsně porazil lidoveckého exministra kultury Daniela Hermana a ve druhém to potvrzuje.

Kandidát ODS na Svitavsku Michal Kortyš chce v případě úspěchu ve druhém kole prospět i tím, že se díky jeho působení Senát stane „hlavním městem zdravého rozumu“. „Senátoři by měli zabránit zhoršování zákonů. Nejvíce mi však vadí zákon stavební, o zdravotní péči a zákon o veřejných zakázkách,“ řekl Kortyš.

Podle mikulovského starosty za ODS a vinohradníka Rostislava Koštiala, dalšího budoucího senátora, je třeba upravit systém dotací, aby nenahrával velkým korporacím. „Na jižní Moravě potřebujeme rozhýbat stavbu dálnice na Vídeň a s tím i související obchvat Mikulova. Pokud budu zvolen senátorem, budu moci ještě více zatlačit na urychlení investic do dopravní infrastruktury,“ řekl MF DNES Koštial.