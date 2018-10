Ze Senátu zmizí zástupci komunistů. Nejsilnější mohou být lidovci i ODS

„Já jsem svůj úkol už splnil. Pro mě je zásadní, že v Senátu budou mít větší sílu opoziční strany, které mají úplně jiný názor na směřování země, než jaké mají na Hradě a ve Strakově akademii,“ řekl iDNES.cz Bělobrádek.



„Kdybychom se stali nejsilnější stranou v Senátu, byl bych strašně řád, potvrdilo by to, že jsme na správné trajektorii. Pro ODS by to byl obrovský úspěch,“ řekl iDNES.cz dosavadní místopředseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS, který je velmi blízko znovuzvolení v Teplicích.



Jaroslav Kubera, místopředseda Senátu z ODS

Proč mohou být nově v horní komoře nejsilnější lidovci či ODS? Dosud v Senátu nejsilnější klub ČSSD, která bude mít nově 12 až 17 členů místo dosavadních 23. Velkou šanci na znovuzvolení mají jen Petr Vícha na Karvinsku a Božena Sekaninová na Prostějovsku.



Právě zvolení Víchy, který měl v prvním kole velký náskok před komunistkou Miladou Halíkovou, by znamenalo, že zástupci KSČM definitivně zmizí ze Senátu, ve kterém nebude zastoupen ani zástupce druhé extrémní strany, která má zastoupení ve Sněmovně - SPD Tomia Okamury. „Bylo by to tak, ptal jsem se pamětníků,“ řekl šéf senátorů KDU-ČSL Petr Šilar.

Sociální demokracie určitě přijde o současné senátory v Sokolově, Mladé Boleslavi, Náchodě a v Třebíči, kde její kandidáti nepostoupili do druhého kola, v Litoměřicích, kde ČSSD nepostavila žádného kandidáta, a na Praze 4, kde dosavadní senátorka za ČSSD Syková kandidovala tentokrát za ANO. Ani to jí ovšem nepomohlo v souboji s kandidátem na Hrad Jiřím Drahošem, který vyhrál už v prvním kole. Přijít ČSSD může i o senátory v Rokycanech, ve Svitavách a ve zcela vyrovnaném souboji s ODS v Domažlicích.

Vládní koalice v Senátu mít sílu nebude

Hnutí ANO má nyní šest senátorů a ve hře deset kandidátů. Z nich má nejblíže ke zvolení Miroslav Adámek na Šumpersku, který v prvním kole výrazně porazil dosavadního senátora Zdeňka Brože. Šanci má i v několika obvodech, kde kandidáti hnutí postoupili z druhého místa, ale ztráta nebyla tak velká - v Sokolově, v Litoměřicích či Ostravě.

O posty senátorů se ve druhém kole voleb utkají v obvodu Prostějov Božena Sekaninová z ČSSD (vlevo) a nezávisle kandidující exposlankyně Jitka Chalánková, a v obvodu Šumperk Miroslav Adámek z ANO (vlevo) se Zdeňkem Brožem kandidujícím za KDU-ČSL a Nezávislou volbu.

Spíše méně pravděpodobný je úspěch kandidátů ANO v Chomutově, kde první kolo vyhrál jasně šéf Safari parku ve Dvoře Králové Přemysl Rabas, v Mladé Boleslavi, kde dominoval v prvním kole primátor Raduan Nwelati z ODS, v Břeclavi, kde ztrácel Libor Nazarčuk v prvním kole více než šest procent, či v Opavě. Malé šance mají podle výsledků prvního kola kandidáti ANO v Třebíči, kde měla velký náskok kandidátka STAN Hana Žáková, a v Brně, kde první kolo ovládl rektor Mikuláš Bek s podporou ODS, TOP 09, hnutí STAN i zelených.

Reálně tak ANO bude mít v Senátu po letošních volbách od 7 do 10 křesel. To znamená, že vládní strany budou mít dohromady v horní komoře parlamentu výrazně menšinové postavení a Senát by mohl vládě často vracet její návrhy. Ty bude muset koalice přehlasovávat většinou 101 hlasů a bude závislá na pomoci další strany, ponejvíc komunistů, kteří dali vládě důvěru. Už příští týden však budou účtovat s vedením které přivedlo stranu k debaklu (podrobnosti v článku Levice sčítá škody. Šéfy ČSSD a KSČM čeká grilování kvůli volbám).

Bělobrádek se už rozhodl, zda chce i dál vést KDU-ČSL

Z šestnáctičlenného klubu KDU-ČSL již hravě obhájil pozici Jiří Čunek na Vsetínsku. Lidovci mají také velkou šanci udržet si i pozici na Zlínsku, kde obhajuje Patrik Kunčar. Mohou však ztratit křeslo na Šumpersku, ale strana věří, že senátorský klub posílí jak Bělobrádek, tak exministr kultury Daniel Herman na Chrudimsku.

Strana bude mít po senátních volbách klub s 15 až 17 členy, pokud se k němu nepřidají někteří nezávislí. Otevřené totiž je, kam půjdou již zvolený Drahoš a nezávislí kandidáti s velkou šancí na zvolení: Pavel Fischer (Praha 12), Marek Hilšer (Praha 2), Ladislav Faktor (České Budějovice) a Mikuláš Bek (Brno).

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek

Podle šéfa lidovců Bělobrádka, nemá žádný vliv na to, jestli bude zvolen senátorem, na to, zda bude chtít vést KDU-ČSL i po dalším stranickém sjezdu v příštím roce. „Jsem rozhodnutý už delší dobu,“ uvedl.

Kdyby se lidovci stali nejsilnější stranou v Senátu, usilovali by o funkci předsedy horní komory parlamentu, o kterou by mohl přijít Milan Štěch z ČSSD.

„Mít nejsilnější klub je věc prestižní a vždycky to zatím bylo tak, že předsedu Senátu měla nejsilnější strana. Za sebe mohu říci, že by bylo nejlepší, kdyby předseda Senátu byl široce přijatelný, straník a také člověk, který má zkušenosti z práce v Senátu,“ řekl Bělobrádek. „Neporcujeme medvěda, počkáme až na definitivní výsledek,“ dodal spolustraník Šilar. I podle něj má vést Senát člověk se zkušenostmi z něj.

K číslu 17 senátorů se může dopracovat také ODS

V koridoru 12 až 17 křesel se po senátních volbách bude pohybovat i ODS, které z prvního kola postoupilo jedenáct kandidátů. Kromě Kubery na Teplicku má k obhajobě blízko Jaroslav Zeman v Jablonci nad Nisou. Nová křesla ODS nejspíš získá v Litoměřicích, Rokycanech, Mladé Boleslavi, Břeclavi, možná i Domažlicích a Svitavách. Zcela otevřený je obvod Náchod, kde jak už bylo zmíněno bojuje za ODS Martin Červíček s lidovcem Bělobrádkem.

A tak, i když ODS nebude ztratí své dosavadní výlučně stranické zastoupení ve dvou pražských obvodech - spolu s dalšími stranami podpořila Fischera - budou pro ni senátní volby znamenat skoro jistě největší zisk. Senát ztratí hodně oranžové barvy a místo toho dost zmodrá.