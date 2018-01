Drahoš má reálnou šanci dobýt Hrad. Podpořili ho Janda, Sommerová i Červená

„Jsem pevně přesvědčen, že Jiří Drahoš postoupí a má velkou šanci porazit Miloše Zemana ve druhém kole,“ řekl iDNES.cz Janda. „Mám pocit, že je pokorný a i v tom úřadu by byl pokorný. Bude milý, to u Zemana hrozně postrádám, tu pokoru. Ani ta jeho orientace na Rusko a na Čínu se mi nelíbí a to pan Drahoš změní,“ řekl frontman Olympicu, proč by podle něj Drahoš byl lepším prezidentem než Zeman.



„Profesor Drahoš postoupí do druhého kola, kde se střetne se současnou hlavou státu,“ řekl iDNES.cz také historik Jaroslav Šebek, jeden z týmu spolupracovníků bývalého šéfa Akademie věd Drahoše ještě dlouho před tím, než průběžné sčítání potvrdilo, že Drahoš bude Zemanovým vyzyvatelem. Drahoš zatím do volebního štábu nedorazil. Jeho příchod se očekává v nejbližšcích minutách.



Není žádné želé, řekl o Drahošovi historik Šebek

„Přes negativní kampaň v těch posledních dnech a týdnech, která vytýkala profesorovi Drahošovi, že je názorově nevýrazný, že je želé podobné Janu Fischerovi, který kandidoval pěti let, tak si myslím, že má velkou šanci se dostat do druhého kola jako kandidát těch, kteří se rozhodli volit proti Miloši Zemanovi,“ řekl Šebek.



Výhrady tohoto typu vnímal hlavně ze sociálních sítí a zvláště silně se podle něj objevovaly po vstupu expremiéra Mirka Topolánka do kampaně.

Vliv na volební výsledek bude mít podle Drahošova spolupracovníka incident ve volební místnosti na pražských Lužinách, kde právě v době, kdy přišel volit Miloš Zeman, protestovala polonahá žena, která měla prsa popsaná nápisem v angličtině Zeman Putin’s Slut, tedy v překladu Zeman je Putinova děvka.

„Vliv na první kolo to mít může, to není třeba zastírat. Tady byla zcela záměrně udělaná věc, která nemá obdoby, co se týká našich voleb, ani prezidentských a vůbec ne parlamentních. Samozřejmě se nabízí otázka - cui bono, komu to prospělo. A já říkám, prospělo to Miloši Zemanovi,“ řekl Šebek dvojznačně, zda to bylo skutečně namířené proti současnému prezidentovi, či se věc odehrála tak, aby mobilizovala voliče pro Zemana.



Drahoš šel do voleb z pozice druhého favorita podle průzkumů, tudíž s velkými očekáváními těch, kdo si už na Hradě nepřejí současnou hlavu státu. Mohl by to být právě rodák ze Slezska, který to dotáhl až na post šéfa Akademie věd, kdo sesadí Zemana z funkce.