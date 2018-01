Do 2. kola jdou Zeman s Drahošem, toho podpoří Horáček i Topolánek

První kolo voleb může vyhrát Zeman, nebo Drahoš. Ostatní kandidáti už tuto šanci nemají. ČTK to propočetla na základě průběžných výsledků voleb.

Po sečtení 80 procent okrsků měl Miloš Zeman 40,53 procenta hlasů a Jiří Drahoš 25,71 procenta. Následuje diplomat Pavel Fischer s 9,78 procenty hlasů, za ním jsou Michal Horáček a Marek Hilšer s necelými devíti procenty. Mirek Topolánek se zatím propadá, bývalý český premiér dostal čtyři procenta hlasů. Přes jedno procento se přehoupl Jiří Hynek, pod jedním procentem hlasů zůstali Vratislav Kulhánek a Petr Hannig.

Nejrychleji nabídli výsledek letošní přímé volby hlavy státu z obce Čečovice na Domažlicku. Na volebním serveru se objevil ve 14:22. Zvítězil tam současný prezident Miloš Zeman. Dostal 14 hlasů, tedy 53,8 procenta. O druhé místo se podělili Jiří Drahoš a Michal Horáček.

Kandidáti na prezidenta sledují průběžné výsledky ve svých štábech. Michal Horáček je podle svých slov bez nervozity.

VIDEO: Výsledky očekávám bez nervozity, komentuje výsledky Horáček

Žádné z předvolebních šetření nenaznačovalo, že by současný prezident Miloš Zeman, nebo některý z jeho rivalů mohl být zvolen nadpoloviční většinou hlasů už nyní. Hlasovat přišly podle odhadu volebních komisařů zhruba tři pětiny voličů.

Jednoznačnými favority na postup do druhého kola byli podle průzkumů Zeman (SPO) a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. V jeho volebním štábu ho podpořila řada osobností, například režisérka Olga Sommerová, operní pěvkyně Soňa Červená nebo frontman skupiny Olympic Petr Janda.

VIDEO: Petr Janda ve volbách podporuje Jiřího Drahoše

Nejmladšího prezidentského kandidáta Marka Hilšera vyvedlo po příjezdu do volebního štábu z míry to, jak dobře si na začátku sčítání hlasů vede. Úspěchem by pro něj byla i tři procenta hlasů. Že má přes osm, ho překvapilo.

Marek Hilšer dorazil doprovodu manželky

Poslední předvolební průzkumy přičítaly dvouciferný výsledek také textaři a podnikateli Michalu Horáčkovi, expremiéru Mirkovi Topolánkovi a také diplomatu Pavlu Fischerovi. Zbývající kandidáti - podnikatel Vratislav Kulhánek (ODA), vydavatel a producent Petr Hannig (Rozumní) a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté) podle průzkumů mnoho voličů nezlákali.

Voliči tentokrát odevzdávali svůj hlas v 14 866 volebních místnostech. Nyní, po ukončení hlasování, musí každá volební komise odevzdané hlasy sečíst a poté zpracovat zápis o průběhu a výsledku hlasování. Správnost zápisů stvrzují všichni členové komisí svými podpisy.



„Podepsaný zápis doručí komise na takzvané přebírací místo Českému statistickému úřadu. Pracovníci úřadu provedou kontrolu formální správnosti zápisu a vloží ho do systému. Poté jsou data v zabezpečené elektronické podobě odeslána do centra zpracování, kde jsou uložena do databáze,“ uvedla místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

A jakmile je získá ČSÚ do databáze, uvidí první data okamžitě i čtenáři portálu iDNES.cz. Ve speciální příloze iDNES.cz můžete najít, jak se hlasovalo ve vaší obci, v krajích i jak hlasovali Češi ve světě. Vše v přehledných grafech.

Konečné výsledky prvního kola prezidentských voleb by měly být k dispozici dnes večer.

První den, v pátek, volilo podle odhadů asi 40 procent lidí. V sobotu se volební účast kolem poledne odhadovala mezi 50 a 55 procenty. Po uzavření volebních místností kolem 60 procent. Není tak jasné, zda se podaří překonat volební účast z první prezidentské volby v roce 2013. Tehdy přišlo k urnám přes 61 procent oprávněných voličů.

Zřejmě nejvyšší byla účast v Praze, kde byla v průměru dvoutřetinová. Naopak v Karlovarském kraji se pohybovala kolem 50 procent.