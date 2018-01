Jsem stále plný sil. Rád budu s Drahošem diskutovat, řekl Zeman

„Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskuzí, ať to před pěti lety byla diskuze s Janem Fischerem nebo s Karlem Schwarzenbergem. Jsem stále mladý, plný sil a plný energie a diskuze mě těší,“ ujistil Zeman.

Reagoval tak na prohlášení Drahoše, který řekl, že by se s ním rád v diskuzi utkal. „Rád jeho prosbě vyhovím,“ dodal. Za to sklidil od svých příznivců bouřlivý potlesk (více o dění ve štábu Jiřího Drahoše čtěte zde).

Prezident své ženě Ivaně na začátku tiskové konference poděkoval za podporu. Dal jí květinu a políbil ji. Následně kritizoval Českou televizi, kterou označil za „televizi Václava Moravce“. „Měl jsem dojem, jakoby vítězem byl někdo jiný než já,“ podotkl k jejímu vysílání.

Zeman poděkoval svým voličům a vyzval je k podpoře i ve druhém kole. „Doufám, že půjdou i ke druhému kolu prezidentských voleb, protože tím druhým kolem začíná vše od nuly,“ uvedl s tím, že by měli vzít s sebou i své blízké, včetně milenců a milenek.



Ve svém projevu také zmínil letáček, který v Moravskoslezském kraji přišel několika lidem do schránek. „Nechci spekulovat o tom, do jaké míry toto kolo ovlivnil jakýsi letáček, který říkal, že prezident postupuje do druhého kola automaticky. I kdyby tento letáček někoho ovlivnil, tak ve druhém kole už nikoho neovlivní,“ konstatoval Zeman (o letáku čtěte více zde).

Současný prezident neměl žádný oficiální volební štáb, výsledky sledoval v sídle Strany práv občanů na Loretánském náměstí v Praze a spolu s ním jeho manželka Ivana, poradce Martin Nejedlý nebo hradní kancléř Vratislav Mynář.

Po skončení tiskové konference museli všichni novináři sídlo SPO opustit. Zeman místnost opouštěl za podpory členů ochranky a manželky. Bylo přitom patrné, že mu chůze bez opory dělá problémy.

Na případné další komentáře prezidenta k volbám čekají novináři na ulici. „Z vedlejšího vchodu začala hlasitě hrát píseň Modlitba pro Martu,“ přiblížila atmosféru redaktorka iDNES.cz na místě.

Zeman ani nikdo z jeho štábu se až do tiskové konference se zástupci médií, kteří čekali na ulici, nebavili. Do budovy vcházeli mlčky a s úsměvem.



Příznivci Zemana nečekali na volební výsledky na sucho. Někteří se přišli podívat na namačkané novináře se sklenkou v ruce. Na stolech v prostorách, kam média nemají přístup, je i pohoštění.

Novináře pouštěli při vstupu po pěticích. Po dlouhém čekání je pak čekala ještě důsledná kontrola, při níž museli ukázat obsah tašek.