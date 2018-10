Tři strany ovládají Senát. Gazdík chce jejich dohodu o volebním zákonu

Konkrétně jde o to, zda si hnutí STAN, KDU-ČSL a ODS odhlasují v Senátu takovou změnu volebního zákona, aby se snížily hranice pro vstup do Sněmovny pro kandidující koalice. Ve Sněmovně s tím přišli lidovci - do volebního zákona zkoušeli dostat, aby koalice dvou stran musela nově překročit 7 procent místo 10 procent, trojkoalice 9 procent místo nyní platných 15 procent a čtyřkoalice zdolat laťku 11 procent namísto 20 procent.

To ovšem neprošlo. „Měli jsme šanci se vypořádat s dědictvím opoziční smlouvy, narovnat volební systém, který dělá z voličů menších stran voliče druhé kategorie,“ reagoval šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Význam Senátu však po druhém kole senátních voleb vzrostl. Na podobě volebního zákona se musí ve stejném znění dohodnout obě komory parlamentu. „A my se domníváme, že to kvórum pro koalice by se mělo změnit,“ řekl Gazdík.

„Na tom bychom se rádi domluvili, i na dalších věcech,“ potvrdil šéf senátorů KDU-ČSL Petr Šilar. Spolu s ním půjde na schůzku Bartoše místo lidoveckého šéfa Pavla Bělobrádka.

Kandidáti STAN do čela Senátu: Růžička či Linhart

Kromě toho se u večeře ve Valdštejnské hospodě za účasti předsedů a šéfů senátních klubů má řešit pozice šéfa Senátu. Hnutí STAN, které se přetahuje s ODS a lidovci o pozici nejsilnějšího klubu v Senátu, má podle Gazdíka také představu, kdo by měl horní komoru vést.

Šéf Starostů a nezávislých řekl, že když bude nejsilnější klub jeho hnutí, mohl by kandidátem na šéfa Senátu být pražský senátor Jiří Růžička nebo Zbyněk Linhart za Děčínsko. „Respektujeme pravidlo seniority. Definitivní slovo o kandidátovi bude mít náš senátní klub,“ řekl Gazdík.

Občanští demokraté by mohli nominovat dosavadního místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu. „Pro mě to není něco, bez čeho bych nemohl žít,“ řekl v neděli v televizi Prima Kubera.

Zatím není úplně jasno o tom, kdo bude vlastně nejsilnější a to kvůli velkému množství nestraníků, kteří byli zvoleni často s průřezovou podporou. Zatímco brněnský rektor Mikuláš Bek potvrdil, že se přidá do klubu Starostů a nezávislých, stále není jisté, kam půjdou tři prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavel Fischer. Drahoš si vybírá mezi lidovci a STAN, Fischer se po vítězství v Praze 12 zašel podívat i do štábu ODS, která ho také podpořila.

„Náš klub má zatím stále patnáct členů, dali jsme nabídku všem třem prezidentským kandidátům i paní Chalánkové, ale ta asi půjde k ODS,“ řekl šéf senátorů KDU-ČSL Šilar.