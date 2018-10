Hamáček: Kdyby ČSSD řekla, že nemáme být ve vládě, musí ji vést někdo jiný

12:50 , aktualizováno 13:15

Šéf ČSSD, ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček odmítá, aby se strana po propadáku v komunálních i senátních volbách vracela k rozhodnutí vstoupit do vlády s ANO Andreje Babiše. „Pokud budeme to rozhodnutí zpochybňovat, bude to cesta do pekel,“ řekl Hamáček v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Uvedl, že by to byla politická sebevražda.