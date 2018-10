Sociální demokracie je krůček od politického hřbitova, myslí si Hašek

„Sociální demokracie nezažívá nejradostnější období a dá se říct, že krize od loňského října pokračuje, kdy jsme ve sněmovních volbách propadli. A jak řekl Hamáček, letos nelze očekávat žádnou oranžovou tsunami. Tu jsme zažili před 10 lety, kdy jsme měli 30 procent,“ řekl iDNES.cz někdejší jihomorvaský hejtman Michal Hašek.

Podle Haška se v Česku vytvořila nová politická mapa, na které dominuje ANO. „V očích voličů je nejsilnějším levicovým subjektem hnutí ANO a nominantem na českého Fica je Andrej Babiš,“ myslí si.

„Musíme se vrátit k tradičním kořenům a k tradičním voličům. Sociální demokracie se nachází krůček od svého hrobu na pomyslném politickém hřbitově. Pokud se sebou sociální demokracie něco neudělá, příště už těch pět procent překročit nemusíme,“ hlásá Hašek.



S Haškovými výroky nesouhlasí lídr ČSSD Jan Hamáček ani místopředseda Roman Onderka.

„Já bych to takto katastroficky neviděl. Ukazuje se, že do druhého kola má šanci postoupit pět našich kandidátů a já věřím, že mohou získat mandát. Pokud se podíváme na některá místa, ukazuje se, že sociální demokracie je schopna přilákat zájem voličů,“ okomentoval situaci Hamáček.

Současný místopředseda Roman Onderka ale tvrdí, že se nenaplnily katastrofické scénáře některých politologů a členů i nečlenů ČSSD. „Jsem přesvědčený, že sociální demokracie zvedla hlavu. Všichni známe realitu, v jaké situaci se ČSSD nachází. Rozhodně jsme nedosáhli dna a získáváme zpět své voliče. Opravu jsem přesvědčen, že sociální demokracie zvedla hlavu a slova bývalého místopředsedy Michala Haška nereflektují realitu.“ řekl iDNES.cz Onderka.

Hašek kritizoval také války se Zemanem, které by podle něj měly skončit. „Měli bychom zakopat válečné sekery vůči Zemanovi. Mezi jeho voliči musíme najít ty voliče, kteří nám utekli. Budeme se o ně rvát. Jiná cesta není. Dneska to nebude na velkou oslavu, ale na druhou stranu to nebude ani pověstná pohřební hostina,“ zakončil.

V senátních volbách má ČSSD šanci získat 5 mandátů, přičemž je sečtených 89 procent volebních okrsků. V komunálních volbách je sečteno 88 % volebních okrsků a sociální demokracie zatím obsadila 1 505 mandátů.

Hamáček považuje výsledek ČSSD v letošních komunálních volbách za odraz aktuální politické reality. Ve velkých městech musí hledat nová témata, míní šéf sociální demokracie.