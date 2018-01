Hlasovat jděte s občankou či pasem. Průkaz voliče platí jen pro jedno kolo

Hlasovat se může v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Ve volebních místnostech nesmí chybět vzory hlasovacích lístků, které musí být viditelně vyvěšené. Tyto lístky musí být označeny nápisem VZOR.

Pokud by se někdo na poslední chvíli vzdal kandidatury, musí to být vyvěšeno v každé volební místnosti na viditelném místě. Platí to i pro případné informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Nesmí chybět zákon o volbě prezidenta republiky, který si voliči můžou na vyžádání zapůjčit.

V prvním kole může volit každý občan České republiky, který nejpozději druhý den volby (tedy 13. ledna) dovrší 18 let. Ve druhém kole platí stejná pravidla, tedy že volit může každý, kdo nejpozději druhý den druhého kola oslaví 18. narozeniny.

Podmínkou připuštění k volební urně je prokázání totožnosti. Volič musí volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky či cestovním průkazem. Kdo si tedy doklad totožnosti k volbám nepřinese, ten volit nemůže.

Pro každé kolo jiný voličský průkaz

Pokud volič hlasuje mimo svůj volební okrsek, musí komisi kromě průkazu totožnosti předložit také voličský průkaz. S ním lze volit v kterémkoli okrsku v České republice, ale také na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

S jedním voličským průkazem se však může hlasovat pouze v jednom kole volby. Pokud někdo chce volit prezidenta v obou kolech mimo svůj okrsek, potřebuje dva voličské průkazy. Na úřadech je však běžnou praxí vydávat automaticky voličské průkazy pro obě kola volby, pokud volič výslovně nepožádá pouze o průkaz pouze na jedno kolo.

Při samotné volbě dostane volič od komise prázdnou úřední obálku. Ta musí být označena úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části či újezdního úřadu.

Příslušné náležitosti musí mít i hlasovací lístky. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo, které kandidátovi přiřknul los, příslušnost kandidáta k určité politické straně, politickému hnutí či údaj o jeho politické příslušnosti. Na hlasovacím lístku také nesmí chybět informace, jestli kandidáta navrhli poslanci, senátoři, nebo občan. Správný lístek musí být opatřený otiskem úředního razítka ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky voliči měli dostat nejpozději 3 dny před volbami, tedy v úterý 9. ledna. Pokud volič své lístky ztratí, poškodí nebo zapomene doma, nic se neděje. Ve volební místnosti může požádat o kompletní novou sadu.

Volební lístek se neupravuje

Poté, co si volič převezme úřední obálku a případně i hlasovací lístky, musí jít povinně za plentu, jinak mu nebude hlasování umožněno. Za plentou vloží do úřední obálky lístek se jménem kandidáta, pro kterého se rozhodl. Kandidáta nekroužkuje, ani volební lístek nijak neupravuje. Do obálky smí volič vložit právě jeden lístek. Pokud jich bude v obálce víc, stává se hlas neplatným.

Neplatné jsou také hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Naopak poškození, přeložení nebo provedení různých oprav na lístku nevadí, pokud jsou z něj čitelné potřebné údaje.

Po vložení lístku do obálky volič vhodí svůj hlas do volební schránky. Každý musí hlasovat osobně, rodiče by tedy například neměli nechávat děti, aby lístek do urny vhodily místo nich. Výjimkou je, pokud volič kvůli zdravotnímu postižení nebo z jiných důvodů nemůže hlasovat sám. V tom případě s ním smí jít za plentu jiný volič, který za něj smí vložit lístek do obálky a vhodit obálku do urny. Pomocníkem indisponovaného voliče ale nesmí být člen volební komise.

Pokud se volič ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže k volbám dostavit, může požádat obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost na území svého okrsku. Volební komise k němu v takovém případě vyšle dva členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Postoupit může i více kandidátů

Druhé kolo volby se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů. Druhé kolo se koná 14 dní po začátku prvního kola volby, v tomto případě tedy v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole vybírá volič ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole získali nejvíce platných hlasů oprávněných voličů.

Do druhého kola však může postoupit i více kandidátů. Pokud se na prvním místě umístí více kandidátů se stejným počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti z prvního místa. Více kandidátů postupuje také v případě, kdy obdrží shodný počet hlasů ti na druhém místě. Do druhého kola jde kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Pokud ten, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti odevzdaných hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten, kdo ve druhém kole volby získá nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby se už nerozesílají a neroznášejí. Volič je dostane přímo ve volební místnosti.