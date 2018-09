Podle bookmakerů Drahoš a Hilšer zabodují, Paroubek a Rath propadnou

„Ukazuje se, že známost kandidátů z prezidentských voleb funguje i v Senátu, sázky na Drahoše a Hilšera patří v rámci senátních voleb mezi vůbec ty nejžádanější,“ prozrazuje Václav Sochor z Tipsportu.



„Jakkoliv je například Ivan Pilný veřejně známá postava, bookmakeři od začátku favorizují jeho protivníka Pavla Fischera a sázkaři jim svými vklady dávají za pravdu,“ říká Petr Šrain z Fortuny.

Prahu 12 čeká souboj známých jmen. Do Senátu se chtějí dostat neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer, bývalý ministr financí za ANO Ivan Pilný, ústavní právník Aleš Gerloch, exministr zdravotnictví Ivan David či komunistická exposlankyně Marta Semelová. Pokud by však zde volby měly dopadnout tak, jak odhadují bookmakeři největších sázkových kanceláří v Česku, šlo by o předem rozhodnutou záležitost.

Na Fischera Tipsport a Fortuna vypsaly shodně kurz 1,03, což znamená, že pokud někdo vsadí například stokorunu, v případě Fischerova vítězství se mu vrátí 103 korun – tedy jen tři koruny navíc.

Čím pravděpodobnější vítězství někoho je, tím nižší kurz totiž bookmakeři vypisují. A naopak. Kurz tvoří na základě průzkumů veřejného mínění, novinových článků, zájmu sázkařů a dalších podnětů. A i oni se často zmýlí. V loňských parlamentních volbách například nečekali skoro 30procentní zisk hnutí ANO, celosvětově pak sázkové kanceláře nejvíc prodělaly na úspěchu podceňovaného Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

Přesto je kurz čím dál sledovanějším vodítkem i pro politiky. Třeba v ANO už vědí, že kromě Pilného by byl velkým překvapením i úspěch vědkyně Evy Sykové, která vyrazila do souboje s bývalým šéfem Akademie věd Jiřím Drahošem.

Na první pohled jde o vyhrocený a vyrovnaný střet. Drahoš se se Sykovou nepohodl v době jejího působení v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Od té doby se mnohé změnilo, z Drahoše se díky účasti v prezidentské volbě stala známá osobnost, Syková, která byla šest let senátorkou za ČSSD, přešla k hnutí ANO. Bookmakeři to ale vidí jasně: zvítězí Drahoš.

Úřady začaly vydávat voličské průkazy Jsou jen pro senátní volby a platí jen v jednom obvodu Voličský průkaz (ilustrační foto)

Favoritem, byť ne už tak jistým, je ve svém volebním obvodu Praha 2 také další prezidentský kandidát, Marek Hilšer, který by však měl mít nepříjemného protivníka hlavně ve stávajícím senátorovi Liboru Michálkovi. Naopak příliš těžkými váhami by pro něho neměli být herec drsných rolí Vladimír Kratina, jehož zlanařila ODS, nebo někdejší poradce Václava Klause, současný sympatizant SPD Ladislav Jakl.

Nejspíš naprázdno vyjde David Rath ve svém boji o senátorskou imunitu, kterou se někdejší výrazná postava ČSSD snaží získat za volební obvod Litoměřice, který zná ze svého dlouhého pobytu v tamní vazební věznici.

V Mladé Boleslavi mezi outsidery patří písničkář Pepa Nos. Autor hitu Země je kulatá se v posledních letech prezentuje jako ostrý kritik migrace, což ho přivedlo ke kandidatuře za SPD. Podle bookmakerů by však neměl stačit na lékaře s česko-syrskými kořeny, primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho z ODS, který se voliče snaží oslovovat heslem „Boleslav je Boleslaváků, nulová tolerance cizincům“.

Těžká práce čeká na bývalého ministra kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL. Kandiduje na Chrudimsku, tedy v obvodu, kde za lidovce v minulosti slavil úspěch Petr Pithart, i proto je mírným favoritem, jde však o podobnou sázku jako trefit vítěze ve fotbalovém derby pražské Sparty a Slavie. Bookmakeři minimálně naznačují, že šance mají i starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS), trenér rychlobruslařské hvězdy Martiny Sáblíkové Petr Novák nebo někdejší hokejový mistr světa Vladimír Martinec (SNK ED).

Jiná je situace ve dvou největších moravských městech. V Brně je jasným favoritem bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Zato v Ostravě bude mít první Čech, který zdolal Mount Everest, stávající senátor za hnutí Ostravak Leopold Sulovský, s obhajobou mandátu práci. Výrazným protivníkem by mu hlavně díky podpoře hnutí ANO měl být cukrář Ivo Gondek, za třetího v pořadí pak bookmakeři považují bývalého premiéra Jiřího Paroubka.

„U pana Paroubka nejspíš hraje roli to, co provázelo i Mirka Topolánka v prezidentské volbě. Je to sice známá osobnost, ale je s ní spojeno tolik negativních zpráv, že jí lidé příliš nevěří,“ uvádí Václav Sochor z Tipsportu.

Zatímco Paroubkův návrat do politiky bookmakeři zcela nevylučují, úspěch jiného kandidáta, Martina Konvičky, odborníka na motýly, který se však proslavil spíš jako odpůrce islámu, už je zcela v rovině sci-fi. Vyhlídky kandidátů se však ještě mohou hodně proměnit.

„Největší zájem sázkařů očekáváme těsně před volbami, zatím objem vkladů u nás činí zhruba 700 tisíc korun, po volbách to může být až 10 milionů korun,“ odhaduje Petr Šrain z Fortuny.