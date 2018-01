Babiš teď bude muset Zemana poslouchat, míní Drahošův podporovatel Feri

Vyvolává ve vás výsledek volby nějaké otázky?

Velkou neznámou pro mě je, jak se změní vztah Miloše Zemana a Andreje Babiše. Miloš Zeman bude větší hegemon, má větší sílu, má mandát. Myslím si, že bude ve směru k Andreji Babišovi více panský.



Očekáváte, že se jejich vztah změní už v nejbližších dnech?

Jestli si vzpomínáte, tak se Andrej Babiš vyjádřil poměrně kriticky k okolí současného prezidenta. A myslím si, že poradci Miloše Zemana mu teď nedají nic zadarmo. Teď bude muset Andrej Babiš víc poslouchat.

Jak bude vypadat dalších pět let vlády prezidenta Zemana?

Jemu už teď o nic nejde. Má naprostou volnost, ústava mu nedovoluje znovu kandidovat, takže si myslím, že si dovolí mnohem víc a ve vyhrocených situacích bude nekompromisní. Zároveň si ale asi uvědomuje, že jde o jeho zřejmě poslední politické angažmá, a bude si přát, aby po něm zůstalo něco dobrého, což je i věc ega. Bude muset v nějakých věcech vystupovat více střízlivě. Uvidíme, jak to bude zvládat.

Poradil byste mu něco?

Upřímně doufám, že se ve funkci nebude přetěžovat, protože poslední debaty ukázaly, že je jeho zdraví poměrně podlomené. Měl by si teď, a to myslím zcela upřímně, po kampani chvilku odpočinout.

Když jsme spolu mluvili ve chvíli, kdy byla sečtena asi polovina hlasů, říkal jste, že to velká města ještě otočí. To se ale nestalo. Proč?

Je to samozřejmě tím, že ty malé okrsky nezískaly tolik, kolik by získat musely. Doufal jsem v ten scénář, který se stal v parlamentních volbách TOP 09, kdy to ta velká města skutečně zachránila. Bohužel se to nestalo.



Překvapilo vás v prezidentské kampani něco příjemně?

Ta energie, která byla s celou volbou prezidenta spojená, i třeba to, jak se jednotliví kandidáti za panem Drahošem sešikovali. Doufám, že se tu energii podaří udržet a podaří se ji zmobilizovat, až to bude nejvíc potřeba. Když vyvstane nějaká kauza, když se bude třeba zasahovat do ústavy nebo když se bude populisticky pracovat s nějakým zásadním tématem.

Mluvilo se o tom, že má Jiří Drahoš jistou podporu voličů, kteří v první kole volili kandidáty, které jste zmiňoval. Nakonec ale Drahoš očividně všechny jejich hlasy nezískal. Proč?

Možná, že to nějací voliči brali dost absolutně. Když neuspěl můj kandidát, tak už nepůjdu k volbám. Nebo se jim prostě nelíbil nějaký aspekt či vyjádření Jiřího Drahoše a ani doporučení jejich kandidáta to nezachránilo. To vše se ale dozvíme až z dopadových analýz, na které jsem velmi zvědavý.



Myslíte, že odhalí něco nečekaného?

Poukáže na aktuální socio-ekonomické rozdělení společnosti a politické nálady. Čekají nás brzy komunální volby a tyhle analýzy bude třeba číst. Zdá se, že je republika silně rozdělená. Podpora ve stigmatizovaných regionech, jako je třeba Ústecký kraj či Moravskoslezský kraj, míří směrem ke kandidátovi, který je více kritický k Evropské unii či třeba k médiím. Bude mě také zajímat vliv dezinformačních webů, řetězových mailů a různých polopravd. Obávám se, že jejich vliv byl větší, než si možná připouštíme.



Dokázal byste zmínit nějaký velký neúspěch Jiřího Drahoše či velký úspěch Miloše Zemana v prezidentské kampani, který by mohl vysvětlit výsledek volby?



Upřímně to nedokáži číst. Možná si tady říkáme, že debata v České televizi udělala hodně, ale třeba více voličů přesvědčil řetězový e-mail, který jim přišel do schránek a který lživě informoval o jednom z kandidátů.

Měl Jiří Drahoš dělat něco jinak?

Zdá se, že kampaň Jiřího Drahoše možná měla více akcentovat regiony, ač vím, že jich pan Drahoš objel spoustu, ale zřejmě to nestačilo. Možná ještě větší vliv mohlo mít, kdyby Jiří Drahoš více zmiňoval, že jakkoliv se Miloš Zeman staví do pozice, že pracuje pro obyčejné lidi, tak pro ně za pět let neudělal vůbec nic.



Jiří Drahoš řekl, že sice nezvítězil, ale ani neprohrál. Chtěl tím naznačit, že se ve společnosti odehrála nějaká změna...

To platí beze zbytku a ta změna bude pokračovat. Nejen, že se mění názory ve společnosti, ale každý rok dospěje sto tisíc nových voličů, kteří se čím dál více budou stávat relevantní politickou silou a na které by se měli budoucí politici zaměřit. Když totiž za pět let vyroste pět set tisíc nových voličů, tak mohou příštímu kandidátovi na prezidenta volby vyhrát, ale také prohrát.



Jaká je ale ta změna, která se odehrála?

Těsný výsledek napovídá, že lidé chtějí od kandidátů mnohem více. Nechtějí už jen agresivitu, estrádnost a teatrálnost, ale chtějí věcnou diskuzi. To se ukázalo v mnohých debatách před prvním kolem prezidentské volby, kdy tam sedělo osm kandidátů a do hloubky diskutovali o nejrůznějších tématech. Mělo to i doposud možná nepoznané projevy, jako když tolik rezonoval výrok Pavla Fischera, který pronesl v Blansku (uvedl tehdy, že by do funkce ústavního soudce nejmenoval homosexuála pozn. redakce).

Co z toho vyplývá?

Opravdu se zdá, že mají lidé na kandidáty větší nároky, chtějí více a to je do budoucna pro kultivaci české politické scény rozhodně dobrá zpráva.