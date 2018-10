ANALÝZA: Facka pro obě vládní strany a ODS je na cestě vzhůru

„Získat zpět důvěru voličů je běh na dlouhou trať,“ řekl šéf ČSSD Jan Hamáček. Musí se teď ale bát, jestli ho jeho vlastní strana vůbec nechá na té dlouhé trati běžet. Budou proti němu stát na jedné straně blízcí spojenci prezidenta Miloše Zemana v čele s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou a Jaroslavem Foldynou. Z druhé strany bude Hamáček pod tlakem té části strany, která nikdy nepřijala vstup do vlády s ANO

Bez křesla v Senátu jsou komunisté, kde už se ozývají první nespokojenci s předsedou Vojtěchem Filipem. K rezignaci ho vyzval jeho soupeř o šéfa strany, představitel ortodoxního křídla Josef Skála a vedení KSČM bude propadák mimořádně řešit.

Z pohledu funkčnosti vlády znamená výsledek voleb do Senátu, že se zbrzdí prosazování vládních záměrů, které bude horní komora pečlivě vracet. Nemluvě o jakýchkoli změnách Ústavy či volebních pravidel.



„Volební účast opakovaně vyjádřila názor lidí na Senát. Jen to potvrzuje, že dvoukolový systém je v dnešní době nesmyslný a je potřeba ho změnit na jednokolový,“ uvedl v reakci na výsledek voleb Babiš. Na takovou změnu ale teď může zapomenout.

Běžné zákony bude moci přes veto Senátu prosadit dál, když k návrhům vlády zůstane „loajální“ i KSČM, o níž Babiš důsledně opakuje, že není vládní stranou. Ovšem už třeba pro schvalování státního rozpočtu se bez komunistů zřejmě neobejde.

Mírná „kritika v mezích zákona“ zaznívá i z Babišova ANO. „Já si myslím, že by oba oba měli ubrat na plynu ve svých výrazech,“ řekl Lidovým novinám ostravský primátor Tomáš Macura. Těmi dvěma myslel Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Babiš dost možná narazil na strop možné podpory mezi voliči a na velmi úzkou spolupráci s prezidentem začal doplácet.



Voliči hledají alternativu a v senátních volbách ukázali, že to je pro ně ODS. S 10 vítěznými kandidáty ve 27 obvodech je jasným vítězem těchto doplňovacích voleb do třetiny horní komory parlamentu a dosavadní místopředseda Senátu Jaroslav Kubera je logickým kandidátem do jeho čela místo sociálního demokrata Milana Štěcha.

I když konečné skóre v Senátu ještě nakreslí „třetí kolo voleb“, tedy soutěž mezi stranami, kdo do svého klubu přitáhne několik nestraníků, kteří byli zvoleni - neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer a Jiří Drahoš, rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, bývalá místopředsedkyně Jitka Chalánková...

Kdyby se některé z nich podařilo získat lidovcům, mohla by se většina v Senátu formálně překulit na stranu KDU-ČSL, která má nyní v horní komoře jen těsně méně křesel než ODS. I kdyby se to ale stalo, lidovci by si jen nalhávali, že mají významnou podporu ve společnosti.



Jedinou šancí zůstává pro strany jako je KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN spolupráce v širším bloku, pokud se nechtějí třást, že příště skončí pod pěti procenty.

A konečně všichni tři prezidentští kandidáti - Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer - se přesvědčili, že si je voliče dobře z jejich souboje s Milošem Zemanem pamatují. Přinejmenším někteří z nich to mohou s šancemi na úspěch zkusit znovu, když už Zeman kandidovat nebude moci.

Všichni tři budou dostatečně na očích, budou se objevovat v médiích. Už nyní se se svým senátním úspěchem přihlásili do fronty na příštího prezidenta.