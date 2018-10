Máme zásady, ze kterých slevovat nechceme, říká lídr ODS Fiala

Před čtyřmi lety jste ztratili téměř polovinu zastupitelských mandátů. Namísto 4 480 jste jich získali 2 214. S jakými volbami se letos chcete srovnávat při posuzování úspěchu a neúspěchu?

Metou pro tyto volby je, abychom pokračovali tam, kde jsme úspěšní a jsou za námi konkrétní výsledky. Současně chceme být v obcích a městech, kde jsme nevládli, politickou alternativou a zastavit stagnaci, která tam je. Takže se to nedá vyjádřit početně, já si ani početní cíle nedávám. Důležité je také potvrdit pozici politické alternativy.

Jako politický lídr mám dlouhodobý cíl, abychom při příštích parlamentních volbách nabídli rozhodnutí, zda bude příští volbu sestavovat ODS, nebo hnutí ANO. Tyto volby jsou střetnutím dvou světů. Světa Okresu na severu a úžasného propojení politické, ekonomické a mediální moci, opakovaných slibů, restartů a politického marketingu. Druhý je svět aktivních pracovitých lidí, za kterými je práce pro obce a města. Nabízíme také volbu dva v jednom. Protože voliči mohou rozhodovat, jak se bude spravovat jejich obec, město. A současně mohou rozhodnout, že se to, co tady předvádí polokomunistická levicová většina ve Sněmovně, na Hradě, nestane i v jejich obci.

Jsou vaší prioritou velká města, ve kterých vás naposledy ANO porazilo?Především Praha, Brno, Ostrava a další krajská?

Ne. Všechno je pro nás důležité. Teď trávím hodně času na cestách, navštěvuji větší i menší města, obce, kde máme starosty a chceme se vrátit zpátky. Je pro nás důležité všechno.

V Praze podle průzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES zatím vedete. Co tomu říkáte?

Je samozřejmě hezké, když jsme někde v čele, ale jak je o mně známo, průzkumům nevěřím. Ať už z důvodů své sociálně-vědní kompetence, anebo proto, že ve volbách většinou nevycházejí. Takže pozitivní průzkumy či případné negativní jsou mi úplně jedno. Rozhodují voliči a my děláme vše proto, abychom uspěli, a to i ve velkých městech. Samozřejmě že pokud chceme být reálná politická alternativa a síla, musíme být úspěšní ve velkých městech, kde jsme před čtyřmi lety výrazně ztratili pozice. Když se dívám, co se děje v Praze či Brně po čtyřech letech vládnutí ANO, je v zájmu našem i ostatních občanů, aby se situace změnila a Praha, Brno či Ostrava se opět nastartovaly.

Zastavme se u Prahy…

Věřím, že Pražané po katastrofálním řízení města paní primátorkou Krnáčovou a hnutím ANO chtějí změnu. Doufám, že neuvěří nějakým experimentům. Protože slyším – nejsem Pražan, ale tak to čtu – že třeba lídr Pirátů pan Hřib říká, že s nikým nepůjde, protože jsou všichni špatní.

Poslouchám pana Čižinského z Prahy sobě, nebo jak se to jmenuje, že jsou všichni špatní a s nikým nepůjde. Přitom mám dojem, že pan Čižinský držel současnou koalici a primátorku svým hlasem. To je takové divné. My nabízíme poctivou politiku, řešení a chceme, aby se to opět rozběhlo. Když budeme mít výsledek takový, abychom to mohli udělat, bude to pro mě splnění cíle.

V řadě měst včetně Prahy budou možná karty rozdány tak, že se budete nuceni domlouvat na koalici s ANO. Je to pro vás problém, anebo bude platit klasická fráze, že na komunální úrovni je to něco jiného než v centrální politice?

Po krajských volbách jsme stáli před otázkou, jak naplnit náš politický cíl, kterým bylo zastavit levicové koalice socialistů a komunistů na krajské úrovni. Někde jsme to udělali bez hnutí ANO, někde s ním. Teď je naším politickým cílem znovu rozběhnout města, vyřešit problémy s dopravou, velkými projekty, se stagnací.

Potřebujeme k tomu strany, které s námi budou spolupracovat. Máme jedinou formální překážku, a tou je spolupráce s KSČM. Ostatní je na rozhodnutí příslušných politiků, kteří budou zvoleni, a organizací na příslušné úrovni. Třeba v Praze jsem v posledních letech opakovaně poslouchal, jak půjdeme do koalice s ANO a kdy už to bude. Nestalo se to. Neboť bychom neměli záruku, že se Praha někam posune. Neměli jsme dost síly, abychom to mohli udělat. Budou-li mít kolegové té síly dost po volbách a budou-li vědět, že jsou v nějaké konstelaci schopni věci posunout, tak to uděláme.

Zmínil jste, že nepřijatelní jsou pouze komunisté. Znamená to, že když se vaši místní politici dohodnou třeba s Okamurovým SPD nebo s hnutím ANO, nebude do toho vedení ODS nijak zasahovat?S SPD se nedohodnou, to je naprosto vyloučeno. Na to ani nepotřebujeme usnesení, to je naprosto vyloučeno. Pokud jde o hnutí ANO, ČSSD nebo kohokoli jiného, je to opravdu na zvážení lidí na příslušné místní úrovni, jakým směrem půjdeme. Nám ale opravdu nejde o to, abychom někde jen tak byli. Jde nám o prosazování naší politiky.

Dvojkou vaší kandidátky v Praze je první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, lídrem ANO je teď Petr Stuchlík. Není komplikace, že by se na společné vládě hlavnímu městu měli domlouvat lidé, kteří jsou na centrální úrovni největšími soupeři?

Je to na rozhodnutí pražských kolegů. U nás to není tak, že by předseda měnil lídra, když ho zrovna napadne, že by byl jiný lepší. Jsem rád, že to tak není, jsem hrdý na demokratický systém u nás. V panu docentovi Bohuslavu Svobodovi si kolegyně a kolegové v Praze nepochybně vybrali dobře, jak to ostatně ukazují i reakce lidí. Díky tomu jsme okamžitě připraveni převzít primátorské křeslo člověkem, který se nebude muset rozhlížet a ví, co má udělat. Jde opravdu jen o to, co nám umožní realizovat naši politiku.



Nemohly by být koalice s ANO jakousi předzvěstí, co se může dít po příštích volbách do Sněmovny?

V celostátní politice jsme dali jasně najevo, co jsou naše podmínky, chovali jsme se naprosto čitelně. Všichni věděli, že máme pět klíčů, které mohly odblokovat situaci k vládě bez komunistů. Bylo na našich partnerech, jestli na ty klíče přistoupí, nebo ne. Chováme se naprosto realisticky a rozumně, ale také máme své hodnoty a zásady, ze kterých slevovat nebudeme. Na každé úrovni politiky máte vždy nějaké danosti či podmínky, se kterými do něčeho můžete jít, nebo nemůžete. Tady nebyly splněny naše podmínky, abychom se mohli podílet na vládě. A vlastně nám to ani nikdo seriózně nenabízel, takže je ta debata hypotetická.

Pojďme k vašim ambicím ve volbách do Senátu, kde obhajujete čtyři křesla. Jaký máte cíl?

Máme jasný politický cíl, kterým je, aby Senát plnil svoji roli kontrolní komory v rámci legislativního procesu a dokázal bránit různým šíleným nápadům polokomunistické většiny ve Sněmovně.

Mimochodem, aby dokázal čelit i nápadům na ústavní změny, kterých je tu řada. Proto ODS udělala něco, co pro ni není úplně typické a co bych chtěl zdůraznit. Nepostavili jsme kandidáty ve všech 27 obvodech, i když jsme mohli a máme na to osobnosti. Ale někde jsme se domluvili s jinými stranami a podpořili jsme třeba nezávislého či jiného kandidáta. Právě proto, abychom dosáhli tohoto politického cíle. Samozřejmě budu rád, když obhájíme čtyři mandáty a nějaké další získáme, ale především nám jde o to, aby Senát dokázal plnit tuto funkci, a věřím, že to tak dopadne.

Spekuluje se o tom, že Václav Klaus mladší po volbách z ODS odejde a mohl by s novou formací kandidovat do eurovoleb. Přemlouval byste ho, aby zůstal, nebo byste mu s úlevou zamával na cestu?

Nemám žádné takové signály, takže to nemám jak komentovat. S Václavem Klausem mladším máme na řadu věcí rozdílné názory, mám třeba plastičtější představu o demokracii nebo o tom, jak se má postupovat v rámci Evropské unie. Ale to jsou pořád věci, s nimiž si myslím, že se stále vejdeme do jedné politické strany.

Mimochodem, co říkáte některým lokálním heslům vaší strany? „Pořádek proti anarchii“, „Ignoranty vysídlí ODS za město, „Nulová tolerance cizincům“. Podobných motivů vaše strana používá víc, včetně série videoklipů. Jak se vám to líbí?

Neudělám tu chybu, že bych komentoval kampaně jednotlivých kandidátů, nakonec za ně odpovídají oni. Upřímně řečeno, nejsem ani vychovatel, ani estetický poradce, jsem politický lídr. Jako takového mě zajímá politický výkon a výsledek. Nevšiml jsem si žádné kampaně, která by byla za hranou. Ale já je opravdu všechny nesleduji, ani na to nemám čas.