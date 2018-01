Zeman nedá Drahošovi šanci vybrat premiéra, i kdyby s ním prohrál

Mnohem horší by to podle něj premiér Babiš měl, kdyby nad Drahošem vyhrál. V takovém případě by byl dostatečný časový prostor pro to, aby si musel Babiš vyjednat potřebnou podporu ve Sněmovně, uvedl dále Zeman.

Zeman chce po Babišovi,než splní svůj slib a podruhé ho jmenuje premiérem, aby měl vyjednanou většinovou podporu ve Sněmovně. Řekl to novinářům před hlasováním o důvěře menšinové vládě, která před poslanci pohořela. O den později také v TV Barrandov upřesnil, že tím nevytváří tlak na premiéra, ale na politické strany, protože může nechat poměrně dlouho vládnout vládu bez důvěry v demisi.

Vedení hnutí ANO se před pátečním druhým kolem prezidentské volby podpořilo Zemana proti Drahošovi a jednomyslně se postavilo i za to, aby premiérem byl Babiš, který je přitom pro většinu stran ve Sněmovně nepřijatelný kvůli trestnímu stíhání.



Zeman před druhým kolem prezidentské volby změnil strategii a rozhodl se jít hned do čtyř televizních diskuzí – na Nově, v TV Barrandov, na Primě a v České televizi. O duel obou kandidátů však půjde jen v úterý na Primě a ve čtvrtek ve veřejnoprávní televizi.

Drahoš se rozhodl, že stačí, když bude se Zemanem mluvit v televizi jen dvakrát, když se prezident před prvním kolem systematicky vyhýbal diskuzím s osmi soupeři a ke změně názoru ho přiměl až výsledek prvního kola.



„Můj oponent zde také mohl mít svoje publikum,“ řekl Zeman

Zeman s moderátorem, vlastníkem televize Jaromírem Soukupem, souzněl. V první řadě hlediště seděli lidé z prezidentské kanceláře a prezidentova žena Ivana. Na konci pořadu v hledišti buráceli Zemanovi příznivci.

Soukup označil neúčast Drahoše za neuctivou. S šéfem TV Barrandov diskutuje prezident Zeman každý týden, má v televizi vlastní pořad. Nemusí se přitom obávat žádných pro něj nepříjemných otázek.

„Samozřejmě můj oponent zde také mohl mít svoje publikum a je jeho věc, že tady to publikum není, protože tady není ani on a je tady prázdná židle,“ rýpl si Zeman do Drahoše.



Zeman mluvil se Soukupem mimo jiné o potřebě omezit sociální dávky pro lidi, kteří nechtějí pracovat, či o tom, že v Africe je připraveno několik desítek milionů uprchlíků. Většina migrantů z afrických zemí jsou podle něj mladí zdraví muži s iPhonem v kapse.

Drahoš dal před duelem se Zemanem přednost setkání s voliči – v neděli v Brně a v Ostravě, v pondělí v pražské Lucerně, kde si spolu s podporovateli zazpíval i oblíbenou píseň prezidenta T. G. Masaryka Ach, synku, synku.