ANALÝZA: Masakr pro levici může rozkývat vládu a Senát získá nového šéfa

To, že ČSSD utrpí těžké ztráty v horní komoře parlamentu, bylo dopředu zřejmé, vzhledem k unikátnímu volebnímu výsledku před šesti lety. Ale totální debakl v Praze, kde se strana vůbec nedostala do zastupitelstva, musel šokovat i největší pesimisty v Lidovém domě.

Hamáček bude pod palbou ze dvou stran. „Sociální demokracie se nachází krůček od svého hrobu na pomyslném politickém hřbitově. Pokud se sebou něco neudělá, příště už těch pět procent překročit nemusíme,“ zavěštil si směrem k příštím volbám do Sněmovny jeden z největších spojenců prezidenta Miloše Zemana ve straně, exhejtman Michal Hašek. Z druhé strany zesílí volání po odchodu ČSSD z vlády. Už na jaře čeká stranu volba předsedy a Hamáček teď určitě sám ví, že je mužem v ohrožení.

Druhý „pán na odstřel“ se jmenuje Vojtěch Filip. Na sjezdu sice těsně svou pozici obhájil, ale i u komunistů teď zesílí debata, zda pro stranu vůbec mělo smysl podpořit vznik vlády, když Babiš převzal straně její voliče.

Už před volbami si podle informací iDNES.cz Filip začal „vychovávat“ svého možného nástupce Stanislava Grospiče, který patří k ortodoxnímu křídlu strany.

Premiér Andrej Babiš nevidí důvod, proč by sociální demokracie mohla přestat podporovat jeho vládu, ale reálně musí počítat s tím, že to ČSSD poměrně v krátké době může udělat a stejně tak se mohou zachovat i komunisté. To by pak mohlo vést k hlasování o nedůvěře vládě s nejistým výsledkem a možnosti, že by se Miloš Zeman pokusil sestavit „svou“ vládu.

Babiš označil výsledek komunálních voleb za velký úspěch, ale velkou ránou pro něj je, že šanci sestavit koalici v Praze teď budou mít Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu složené ze zástupců TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

„Je evidentní, že spojení sil na pravici má smysl,“ glosoval to šéf hnutí STAN Petr Gazdík. Spojenectví pravicových a středopravých stran může pokračovat i s výhledem na následující parlamentní volby.

V Senátu posílí svou pozici ODS, která ve volbách potvrdila pozici nejsilnější opoziční strany vůči ANO, ale křeslo předsedy Senátu může získat nejen dosavadní místopředseda Jaroslav Kubera z ODS, ale i některý z nových senátorů, který se do horní komory dostane s průřezovou podporou. Nebylo by divu, kdyby to byl prezidentský kandidát Jiří Drahoš či rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Posílení středopravých a pravicových stran v horní komoře parlamentu znamená, že na nějaké změny Ústavy či volebních pravidel může Babiš zapomenout. A schvalování zákonů, které může Senát vracet, bude pro jeho vládu komplikovanější.