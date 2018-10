Babiš: Doufám, že se naši voliči zmobilizují a Prahu vyhrajeme

Před čtyřmi lety jsme se spolu vsadili. Já tvrdil, že získáte méně zastupitelů než ODS, vy jste byl přesvědčen o opaku. Občanští demokraté nakonec brali 2 214 mandátů, ANO „jen“ 1 600. Myslíte, že letos ODS trumfne?

My jsme v Praze podle preferencí zatím až třetí. Je to důsledek působení naší pražské organizace a působení ve městě, kde jsem od toho čekal podstatně víc. I když situace byla těžká, zdědili jsme „tunel Opencard“, nevýhodné smlouvy typu Škodova paláce a další věci. Navíc byl výsledek těsný, koalice byla křehká a její působení se Zelenými negativní, protože bránili výstavbě.

Takže z působení našich zástupců na magistrátu nadšený nejsem. Kdyby byli fungovali lépe, možná i lépe vysvětlovali svoji práci, neměli různé nešťastné výroky, tak jsme mohli v Praze lépe uspět i ve volbách do Sněmovny. Jelikož jsme tam sice vyhráli, ale těsně, tak se do Sněmovny dostali TOP 09 a STAN.



K Praze se za chvíli dostaneme, ale ptal jsem se na celostátní výsledek v komunálních volbách a na počet zastupitelů ve všech obcích a městech.

Myslím, že to není vůbec důležité, to nejsou volby do Sněmovny. Máme komunální volby a tam mají zásadní vliv lidi, kteří v jednotlivých místech pracovali. To není o hnutí ANO, ale o našich jednotlivých zástupcích. Každý z nich asi pracoval jiným způsobem. Takže osobně čekám pravděpodobně nejlepší výsledek v Ostravě, dobrý snad i v Brně. No a v Praze jsme zatím třetí, ale doufám, že se naši voliči zmobilizují, přijdou nás volit a nakonec Prahu vyhrajeme. Hodnotit to podle počtu zastupitelů v celé zemi je nesmysl, nemá to ratio, o ničem to nevypovídá.



Před čtyřmi lety jste v řadě obcí a měst vyhráli, ale do půl roku po ustavení koalic se vám jich spousta rozpadla. Často nikoli kvůli konkurentům, ale proto, že se vám rozhádali vlastní lidé. Myslíte, že jste letos měli lepší výběr a nebude se to opakovat?

Já jsem kandidáty rozhodně nevybíral. Vybíraly naše krajské organizace, jejichž sebevědomí roste s každými volbami. Samozřejmě, že to tehdy bylo selhání našich organizací. I to, že nás zradil primátor v Liberci nebo v Ústí nad Labem, už si to všechno ani nepamatuju. Nebo jsme vyhráli v Olomouci, myslím, že i v Plzni, ale tradiční strany, které to tam spolu bačují, nás obešly. Toto riziko je tady stále.



Pojďme tedy k Praze, kde podle vás ANO nefungovalo dobře. Proč má jít tedy končící primátorka Adriana Krnáčová na velvyslanecký post v řeckých Aténách, když se jako primátorka neosvědčila?

Nevím o tom, že by měla jít na velvyslanecký post. To jsou zase nějaké novinářské drby.

Jste spokojen, jak si v kampani počíná Petr Stuchlík, ze kterého jste před pár týdny udělal lídra kandidátky namísto poslance Patrika Nachera?

Určitě. Škoda, že se nezačal politicky angažovat dřív a dříve jsme ho neměli. Profiluje se velice dobře. Praha potřebuje manažera, potřebuje člověka s manažerskými zkušenostmi. Je to člověk, který jde do politiky nezištně. Prodal firmu, je zabezpečen, do kampaně dává vlastní peníze, myslím, že tři miliony korun. Takže je u něho záruka, že tam jde proto, aby ve městě něco zásadně změnil, a ne proto, aby z toho měl nějaký profit. Protože být v politice je pro lidi, kteří přicházejí z byznysu, spíš újma.



Dovolte malou odbočku. Z pražské kandidátky jste nechal odstranit nebo posunout na nevolitelná místa několik lidí. Vesměs blízkých předsedovi vašeho poslaneckého klubu Jaroslavu Faltýnkovi. Jeho lidé skončili třeba i ve vedení Českých drah. Je tedy něco na spekulacích, že jste chtěl Faltýnka usměrnit, respektive že je mezi vámi nějaký větší spor?

Nevím, co jsou to lidi Jaroslava Faltýnka. Nechápu tuto debatu. Když jsem šel do politiky, tak proto, že jsme protikorupční hnutí. Že tam jdeme proto, abychom něco udělali pro lidi, nikoli kvůli sobě. Že nikam nebudeme dávat své kámoše, ani rodinu, ani kolegy z hnutí. Na ministerstvu financí jsem se toho striktně držel, tam nikdo za hnutí ANO nebyl, stejně tak ve státních firmách, které jsem dal do pořádku. Držím se toho i na Úřadě vlády. Kolegové z hnutí dobře vědí, že zkrátka toto nemám rád. Je jasné, že v mediálním prostoru můžete mít sebelepšího člověka, který třeba přinese milionové úspory, ale pokud přichází s nějakou vazbou na vás, tak je to špatně.



A to dělal Faltýnek?

Já to neříkám. To vy jste dal do prostoru nějaký spor mezi Babišem a Faltýnkem. Já takový spor nevnímám, neexistuje. Pan Faltýnek dělá skvělou práci ve Sněmovně, to mu sedí. O Sněmovnu se vlastně vůbec nestarám. A jestli někteří lidé byli Faltýnkovi, Nefaltýnkovi... Není to žádný skutečný problém. Spíš jsou to drby než realita.



Nejen v Praze, ale i v řadě dalších měst by to po volbách mohlo směřovat ke koalicím ANO s ODS. Předseda občanských demokratů Petr Fiala připustil, že by s vámi v některých městech a obcích včetně Prahy mohli vládnout. Co tomu říkáte vzhledem k tomu, že na centrální úrovni je ODS jedním z vašich nejvýraznějších kritiků?

Tak ona ODS vlastně nemá žádný program, jenom nás kritizuje. Nechápu, proč ji vlastně lidi volili, když je spokojena v opozici, kde toho moc neprosadí. Přitom jsme ODS nabízeli vládní spolupráci hned po volbách. Oni byli těmi, kdo s námi nechtěl spolupracovat při sestavování Sněmovny a vlády. Namísto toho přišli s Demokratickým blokem, s Kalouskem, dělají jen destrukci. Nechci ale řešit žádné komunální koalice, to je otázka našich zástupců, lídrů a vyjednávacích týmů v jednotlivých obcích a městech. S kým si to vyjednají, do toho jim určitě mluvit nebudu. To je jejich odpovědnost a bude to jejich výsledek.



Nebudete do toho mluvit ani v Praze, do které jste se výrazně vložil při tvorbě kandidátky? Paradoxně byste totiž mohl koalici domlouvat s první místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijou, se kterou si v rámci centrální politiky nic nedarujete.

Já se určitě s nikým o koalici nebudu bavit, to vylučuji. Naše krajské organizace jsou sebevědomé, vyrostly nám, a je to jejich odpovědnost. Ale samozřejmě, pokud tam tentokrát bude neúspěch, budeme my vyžadovat jejich odpovědnost.



Má vedení ANO nějaké tabu při tvorbě koalic typu, že jsou pro vás nepřijatelní komunisté nebo třeba SPD Tomia Okamury?

Já se soustředím na svoji práci předsedy vlády. Volební kampaně se ani nezúčastňuji, maximálně po večerech v Praze nebo někde přes víkendy. My jsme demokratické hnutí, krajské organizace si zvolily kandidáty, lídry. Je pravda, že v Praze jsme do toho mluvili, protože se nám naše působení nelíbilo, stejně jako třeba odměny v městských firmách. Bylo by dobré, aby nová garnitura odměňování v pražských firmách zásadně snížila.



Zpět k původní otázce. Jsou pro vás nějaké strany při tvorbě povolebních koalic ve městech a obcích tabu?

Znovu opakuji, že já jim do toho mluvit nebudu. Ať si to hlavně udělají se slušnými lidmi, kteří budou pracovat pro občany daného města, budou to dělat transparentně a budou bojovat proti korupci a klientelismu.



Zajímá mě ještě váš pohled na ČSSD, která s vámi šla do vlády, ale zatím se příliš nezvedá, někde spíš naopak...

(skáče do řeči) Sociální demokracie může poděkovat panu Hamáčkovi, že šel do vlády. Tím sociální demokracii zachránil.



V Praze by přitom ČSSD po dlouhé řadě let ani nemusela zasednout na magistrátu.

Uvidíme výsledek.



Nechcete jim nějak pomoci třeba pokynem, že kde to bude možné, mají vzniknout koalice s nimi, což by mohlo upevnit vládní pozici socialistů?Zásadně jsem jim pomohl tím, že jsme se domluvili na vládě. Do komunální politiky opravdu mluvit nebudu, to platí pro všechny.



Počkejte, oni přece zase výrazně pomohli vám, ne?

Jak nám pomáhají ve vládě? Jak to myslíte?



Přinejmenším vám ji pomohli ustavit.

No ano. Oni se hlavně díky tomu zachránili. Jsou s námi ve vládě, funguje to, s panem Hamáčkem je jiná spolupráce než s panem Sobotkou.



Když už jsme u ČSSD, zastavme se u postu ministra zahraničí. Vy už jste prezidentovi podal návrh na jmenování Tomáše Petříčka. Myslíte, že u Miloše Zemana projde?

V rámci schvalování rozpočtu jsme to s panem prezidentem za přítomnosti pana Hamáčka krátce probírali. Důležité je, aby pan Petříček byl plnohodnotným ministrem, aby nebyl loutkou pana Pocheho. Ten by se měl vrátit do Bruselu a na ministerstvu zahraničních věcí by vůbec neměl působit. Protože by bylo nepřijatelné, aby byl pan Petříček jen loutkou zezadu řízenou panem europoslancem.



Ať už by měl Poche funkci v Černínském paláci nebo ne, je podle vás vůbec možné, aby se jeho vliv na Petříčka ztratil? Petříček mu přece jen dělal v Bruselu několik let asistenta, jsou to navíc blízcí přátelé...

Takových situací jsem zažil moc, že se lidé dostali na nějakou pozici a pak na to zapomněli. Pokud to je tak, že byl pan Petříček nominantem pana Pocheho, tak bych to v tomto případě vřele doporučoval.



Petříček má nicméně na řadu zahraničněpolitických otázek stejné názory jako Poche. Například ve vztahu k Maďarsku, kdy v europarlamentu hlasoval pro zahájení řízení vůči zemi premiéra Viktora Orbána ze strany Evropské komise. Zatímco vy jste byl ostře proti. Nemohou být takové věci jádrem budoucího sporu o směřování české diplomacie?

Zatím jsem s ním nikdy nemluvil, tak si to určitě vyjasníme. Musíme mít jednotnou zahraniční politiku a jejím nositelem je vláda. V Evropské unii vystupuji jako premiér na Evropské radě a neumím si představit, že by měl pan Petříček jiné názory, než má vláda, tedy než mám já.