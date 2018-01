Expert ze Schwarzenbergova týmu by Drahošovi radil útočit. Ten to odmítá

Už během volební kampaně před pěti lety se objevila řada lží o rodině i osobě Karla Schwarzenberga. Těsně před druhým kolem se pak v deníku Blesk objevil nepodepsaný inzerát, který například uváděl, že Schwarzenberg „připravuje půdu pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců“ a že pokládá poválečný odsun Němců za nespravedlivý (podrobnosti v článku Lživý inzerát proti Schwarzenbergovi zaplatil bývalý důstojník StB).

Jak vzpomíná tehdejší šéf Schwarzenbergovy kampaně Marek Vocel, i do jejich štábu občas přišly kompromitující materiály na protikandidáta. „My jsme se tenkrát rozhodli je nepoužít, bylo to i zadání Karla Schwarzenberga, abychom dělali slušnou kampaň,“ řekl iDNES.cz Vocel. Na lži ohledně problematiky Sudet jeho týmu nezbylo příliš času reagovat. „Musím říct, že to bylo chytře načasovaný,“ dodává marketingový expert.

Miloš Zeman a Jiří Drahoš

Že se na problém migrace Zemanův tým zaměří, není podle něj překvapivé. Zmíněný inzerát je spíše silně manipulativní než lživý. „Ten tým se za těch pět let doučil, aby nevydával tu lež včas. Ale myslím, že se ještě můžeme obávat, že těsně před druhým kolem vyjde něco vyloženě lživého, na což už není možné reagovat,“ tipuje Vocel.

Všímá si, že velká část voličů před druhým kolem nemá svého kandidáta, kterého volila „srdcem“. Taktika Zemanova týmu je podle Vocela jasná – odradit voliče potenciálního protikandidáta negativní kampaní.

Jak by se jeho tým zachoval s odstupem pěti let? „Dneska bych už tolik neváhal využít negativní kampaně a pokusil se odradit voliče protistrany, aby vůbec k volbám šli,“ tvrdí Vocel. Po zkušenostech z minula by Drahošovi doporučil zaútočit. Avšak podotýká, že tato taktika má i svá úskalí v závislosti na osobě kandidáta. „Tvrdou“ kampaní by totiž mohl odradit své pozitivně naladěné voliče, kteří slušnou kampaň naopak oceňují.

Drahoš se zatím ušpinit nehodlá

Zdá se, že někdejší předseda Akademie věd se snaží voliče získat právě touto cestou. „Blbosti se těžko brání. Budeme to samozřejmě dementovat, dementujeme to stále. Budeme také apelovat na zdravý rozum lidí, ať všemu nevěří,“ vymezil se proti inzerátu Drahoš.

Zopakoval, že nesouhlasí s přílivem imigrantů z afrických zemí a rád by jej zastavil. Prosazuje řešení v zemích, odkud uprchlíci pocházejí, protože nelegální migrace jen podporuje pašerácký byznys.

„Od začátku říkám, že migraci nemůže Evropa řešit tím, že otevře hranice. Musíme chránit hranice Schengenu,“ konstatoval Drahoš.

Do „špinavější“ kampaně se pouštět nehodlá. „Stojím si za tím, že člověk se má k bližnímu chovat s respektem a slušně. Když Vás někdo ponižuje úmyslnou lží, nemusíte dělat to samé jemu,“ objevilo se ve čtvrtek na jeho Facebooku. „Vedeme pozitivní kampaň, takže žádná špína ani pomluvy v naší kampani nebudou,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí kandidáta Kateřina Procházková.

S takovým postupem souhlasí i odborník na politický marketing Karel Komínek. „Nic jiného mu nezbývá. Jeho politická i osobní značka, tedy co ho odlišuje od ostatních kandidátů a zejména od Miloše Zemana je důstojnost, rozvážnost, vzdělanost a gentlemanství, což není kompatibilní s podpásovými útoky,“ vysvětil pro iDNES.cz Komínek.

Zaměstnanec společnosti Euro-Agency CZ, která inzerát namířený proti Drahošovi zhotovila, redakci iDNES.cz sdělil, že za firmu může hovořit pouze její jednatel Miroslav Schön. Ten ale odjel na dovolenou mimo Evropu. Pracovník, který si nepřál být jmenován, uvedl, že inzeráty zaplatili ve třech titulech, tedy v Deníku, Právu a v Blesku. Inzerce je podle něj čistě osobní záležitostí a aktivitou pana Schöna.

V Deníku a Právu inzerát vyšel již ve čtvrtek ráno. V Blesku bude podle informací iDNES.cz publikován v pátek.

Na inzerátu Komínka zaujalo především spojení slov Drahoš a imigranti. „Není to sice ve větě tak, aby to vypadalo, že to spolu souvisí, ale tím, že je umístíte vedle sebe, tak to jednoznačně implikuje,“ říká Komínek. Na druhou stranu podle něj Zemanovi přátelé „vylepšili“ vzhled prezidenta použitím starší fotografie. „Je to další pokus o zakrývání zdravotního stavu pana prezidenta v tuto chvíli,“ míní.

Spolek Přátelé Miloše Zemana zveřejnil v některých denících inzerát, který podporuje současného prezidenta a útočí na jeho protikandidáta ve volbách Jiřího Drahoše (18. ledna 2018).

Sociolog: Nové voliče Zeman inzerátem nezíská, cílí na příznivce

Slogan inzerátu se vrací k problematice imigrace, přestože žádostí o azyl v České republice meziročně ubývá. Kritická a emocionálně vypjatá fáze migrační proběhla v letech 2015 a 2016.

Podle sociologa a odborníka na marketing Jana Herzmanna však vášně ve společnosti nevyprchaly. „Přesto všechny průzkumy ukazují, že pořád je tu velká většina veřejnosti, která má obavy z imigrantů. Ta obava není tak intenzivní jako před dvěma lety nebo rokem a půl, ale je přítomná,“ řekl iDNES.cz Herzmann.

Sociolog se domnívá, že cílem Zemanova inzerátu je především upevnění postoje jeho příznivců. Nerozhodnutých voličů podle něj mnoho neosloví. Sám o sobě takový inzerát Miloši Zemanovi volby nevyhraje.

„Je to jeden kamínek kampaně pana prezidenta a všechny ty kamínky mozaiku skládají, takže já bych to nepodceňoval,“ upozorňuje Herzmann.

A na jakou skupinu voličů Zemanovi přátelé sloganem „Stop imigrantům a Drahošovi“ cílí? „U tvrdého jádra odpůrců Miloše Zemana to bude vyvolávat znechucení, ale ti by ho stejně nevolili. Hraje se o ty nerozhodnuté a tam ta bitva bude tvrdá a těžká,“ předpovídá Herzmann další manipulace a útoky v kampani před druhým kolem. „Já bych řekl, že to může zaujmout zejména lidi, kteří se málo zajímají o politiku a přitom čtou papírové noviny, což je střední a starší generace,“ odhaduje sociolog.

Náklady na billboardy a jiné reklamy ve výši 17 milionů korun vyúčtoval jako bezúplatné plnění, většinou od organizací blízkých jeho spolupracovníkům včetně spolku Přátelé Miloše Zemana nebo Strany práv občanů (SPO). Stranu Zeman zakládal a pomáhala mu sbírat podpisy pod kandidátskou petici. V jejím sídle Zeman pořádá tiskové konference (podrobnosti o vyúčtování kampaně najdete v tomto článku).