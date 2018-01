ANALÝZA: Drahoš drží trumfy v souboji se Zemanem, Babiš si toho všiml

Jiří Drahoš potřebuje, aby i k druhému kolu dorazili voliči vyřazených kandidátů Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera, a prezident Zeman musí zkusit přivést k druhému kolu volby i ty, jimž to první nestálo za to, aby se k volebním urnám obtěžovali.

Dosavadní prezident sice obdržel 38,56 procenta hlasů, byly jich téměř dva miliony, ale jako názorově vyhraněnější kandidát než Drahoš má obtížnější pozici při získávání voličů mezi těmi, kdo hlasovali v prvním kole pro jeho soupeře. To vystupování šéfa Akademie věd v kampani bylo přizpůsobené zákonitostem dvoukolové volby. V ní platí pro rozhodování voliče, kteří přišli o svého kandidáta, takováto logika: kdo z těch, kteří zůstali ve hře, vadí méně.



Drahoš vyhrál v přímém souboji s Fischerem, Horáčkem a Hilšerem „konkurz“ na toho, kdo má být reprezentantem antizemanovsky orientovaných voličů. A vzápětí si vysloužil přímou podporu od Horáčka, za nímž je přes 470 tisíc hlasů, i od Hilšera s více než 450 tisíci voliči. Oba dorazili i přímo do volebního štábu Drahoše v pražském divadle La Fabrika. „Chtěl bych vyzvat své voliče, aby se sešikovali a pomohli v druhém kole ke zvolení Jiřímu Drahošovi,“ prohlásil také Fischer, což je dalších více než půl milionu hlasů. A k podpoře bývalého šéfa Akademie věd se přidal rovněž expremiér Mirek Topolánek.

Takto jednomyslně vyjádřená podpora od vyřazených kandidátů, s velkým počtem voličů za nimi, ukazuje, že druhá přímá volba prezidenta se fakticky změnila v referendum o Miloši Zemanovi. Když většina voličů z těch, kdo byli dostatečně motivováni už k prvnímu kolu přijít, dorazí znovu, jejich hlasy půjdou spíš Drahošovi, což z něj nyní dělá favorita.

Voliči v Česku vyvažují předchozí volební výsledky

Zemanovi nemusela pomoci výslovná podpora, kterou dostal od vítěze parlamentních voleb a momentálního spojence, šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše. Voliči v Česku se totiž dlouhodobě chovají tak, že vyvažují předchozí volební výsledky.

To, že je Zemanův trůn v ohrožení, dal také právě Babiš rychle najevo svým vyjádřením k výsledkům, když vybídl prezidenta, aby jasně deklaroval, že nechce Českou republiku orientovat na východ, na Rusko a na Čínu. A aby se distancoval od některých svých nejbližších spolupracovníků. Protože Babiš výslovně nejmenoval, je na fantazii voličů, zda myslel víc hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, který si hraje na viceprezidenta, či kancléře Vratislava Mynáře bez prověrky na nejvyšší stupeň.

Od Zemana má sice Babiš příslib, že ho současný prezident jmenuje premiérem podruhé i poté, co jeho menšinová vláda v úterý ve Sněmovně nezíská důvěru, ale vzhledem k výsledku prvního kola musí předseda nejsilnější strany myslet i na variantu, jak bude vycházet s jinou hlavou státu. I kdyby Zeman prohrál, má sice čas svůj slib předsedovi ANO do 8. března, kdy končí jeho mandát, splnit, ale Babiš nemá jistotu, že Zeman v případě prohry nezanevře na vše kolem a nezapomene i na slib Babišovi. Ostatně právě Zeman je politik, který vícekrát řekl, že jen blbec nemění své názory.

Pokud uspěje Drahoš, může to pro Babiše přinést jeden praktický problém. Drahoš se hlásí k tomu, že prezident by v žádném případě neměl jmenovat premiérem obviněnou osobu. A šéf ANO nemůže přehlédnout ani to, že podle Drahoše by se vláda neměla opírat ani o SPD Tomia Okamury, ani o KSČM.

V ohrožení Zeman kývl na diskuse, bude se asi řešit i migrace

Jak se Miloš Zeman pokusí odvrátit nyní již reálnou hrozbu, že přijde o svůj post? Již si uvědomil, že bez přímého střetu v televizních diskusích s vyzyvatelem Drahošem, kde má šanci přesvědčovat voliče, že má vyšší kompetenci, to nepůjde. A zahodil už předchozí slova, že do takových debat se soupeřem nepůjde.

A tak jako v minulé volbě Zeman burcoval proti Karlu Schwarzenbergovi své voliče tématem poválečných dekretů, na Jiřího Drahoše vytáhne nejspíš výzvu Vědci proti strachu, jejímž je Drahoš také signatářem. A své oblíbené téma boje proti migraci, v němž si Zeman notuje s Okamurou.

„Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají,“ píše se ve výzvě. Co liberálním voličům může připadat jako věcný popis situace, může v podání zkušeného rétora Zemana na některé jiné, konzervativnější voliče, působit jako účinné „strašítko“. Jestli to ale tentokrát Zemanovi v referendu, které je o něm samém, bude stačit, není zdaleka jisté.¨