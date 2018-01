Ještě je čas vyřídit si voličský průkaz pro druhé kolo prezidentské volby

Pro každé kolo prezidentské volby je třeba mít zvláštní voličský průkaz. Lidé si mohli o oba najednou žádat už před prvním kolem. Těm, kteří to neudělali, nebo těm, kteří budou volit mimo domov jen při druhém kole, stále zbývá čas.

Žádost o voličský průkaz totiž stačí úředníkům doručit poštou nebo datovou schránkou do konce pracovní doby v pátek 19. ledna. Osobně lze pak o průkaz zažádat ještě do středy 24. ledna do 16.00, nebo do konce pracovní doby - podle toho, co nastane dřív.

V případě pošty je také potřeba počítat s časem potřebným pro doručení zásilky. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík sice tvrdí, že společnost dokáže téměř 94 procent všech listovních zásilek doručit do druhého dne, není ale radno na to spoléhat.

Podle předchozích zkušeností by měla být nejzazším termínem pro odeslání žádosti pomocí pošty středa 17. ledna.

Při zaslání poštou musí být žádost o voličský průkaz také notářsky ověřena, což je možné provést přímo na pobočce České pošty.

Samotnou žádost si může sepsat každý sám, ale například na stránce volby.hlidacstatu.cz ji po vyplnění údajů připraví automat se všemi náležitostmi.

Voličské průkazy umožní volit v libovolné volební místnosti v České republice anebo na českých ambasádách ve světě.

I ten, kdo již voličský průkaz získal, může nakonec volit v místě svého trvalého bydliště. Jen si nesmí průkaz zapomenout vzít s sebou. Ve chvíli, kdy úředníci žadateli vystaví voličský průkaz, ho totiž současně vyškrtnou ze seznamu voličů v jeho trvalém bydlišti. Toto opatření existuje proto, aby nemohl nikdo volit na dvou místech současně.

Na hlasovací lístky padne 160 tun papíru

Kromě voličských průkazů se již v úterý začne tisknout také 10,5 milionu hlasovacích lístků pro druhé kolo prezidentské volby.

Přestože se v něm utkají už pouze dva kandidáti, Jiří Drahoš a Miloš Zeman, tiskne břeclavská tiskárna Moraviapress opět lístky se všemi devíti jmény. „Taková je smlouva s ministerstvem vnitra, je to pro případ, kdyby se stalo cokoliv, co by mělo za následek změnu kandidátů,“ řekl generální ředitel tiskárny Jiří Myšík.

Důvody k tomu osvětluje zákon o volbě prezidenta. V něm se totiž píše, že pokud by kandidát, který postoupil do druhého kola, z nějakého důvodu ze zápasu před druhým kolem odstoupil, nahradil by ho kandidát, který získal v pořadí hned za ním nejvíce hlasů. V tomto případě tedy Pavel Fischer.

Myšík zmínil teoretické důvody, které by mohly vést ke změně kandidátů, a tedy využití lístků se jmény dalších kandidátů. „Může to být úmrtí, rozhodnutí soudu či vyšší moc,“ uvedl.

„Tiskneme na stejný papír už řadu let“

Na úřadech musí být lístky rozvezeny nejpozději do 23. ledna. Na jejich tisk se spotřebuje zhruba 160 tun papíru. Vzhledem ke krátkému času mezi prvním a druhým kolem už nenajdou voliči lístky ve schránkách, ale mohou si je vyzvednout na úřadě nebo přímo ve volební místnosti.

Podle Českého statistického úřadu se v prvním kole v ojedinělých případech stalo, že volební komise sečetla víc hlasů, než vydala obálek. Důvodem je podle Myšíka to, že se někomu mohly papíry slepit k sobě. „Tiskneme všechno na stejném papíru přesně podle smlouvy,“ poznamenal Myšík. Dodal, že volební lístky se tisknou na stejný papír už řadu let.