Volba mezi Západem a Východem, Zeman má důvod k obavám, píší v cizině

Podle Die Presse se množí náznaky, že Zemanův rival Jiří Drahoš má ve druhém kole lepší šanci na vítězství, než se původně čekalo. Dosud sebevědomá hlava státu je v těžké pozici a je si toho vědoma, napsal rakouský list.

Zeman „zná své pappenheimské“ (ví, co má čekat od svých lidí, pozn. red.) a ví, že Češi mají sklon k tomu sešikovat se za tím kandidátem, který v prvním kole prohrál. „Šance obou jsou padesát na padesát,“ píše v komentáři Die Presse.

Drahošovi podle rakouského listu hraje do karet, že se za něj postavilo několik neúspěšných kandidátů z prvního kola. Die Presse také připomíná, že inspirací nestranického profesora chemie se stal slovenský prezident Andrej Kiska, který před několika lety o prezidentský post úspěšně bojoval se zkušeným politikem a tehdejším premiérem Robertem Ficem.

Proti Zemanovi hovoří podle Die Presse i to, že se řadě Čechů nelíbí jeho záliba v provokacích i v alkoholu či fakt, „že opakovaně řády vyznamenal oblíbence dřívějšího socialistického režimu, včetně bývalých spolupracovníků tajné policie“. Řada Čechů se obává, že by se jejich země se Zemanem v čele mohla přiklánět stále více na Východ, napsal Die Presse.

„Studenou sprchou“ byla pro Zeman překvapivá kritika jeho zahraniční politiky ze strany premiéra Andreje Babiše i doporučení předsedy vlády, aby se prezident distancoval od některých svých spolupracovníků. „Tyto nečekané výroky ukazují, že si Babiš dokáže představit vítězství Drahoše, se kterým by musel spolupracovat,“ píše rakouský list.

Výhodou „vysoce zkušeného“ Zemana by ale před druhým kolem mohla být účast v debatách s „rétoricky zaostávajícím“ Drahošem. Slabinou bývalého předsedy Akademie věd, které bude chtít prezident využít, je podpis pod výzvou Vědci proti strachu a lhostejnosti. „Pokud Zeman tuto kartu použije, což se dá předpokládat, mohly by se váhy nakonec přece jen přiklonit na jeho stranu,“ dodává Die Presse.

VIDEO: Postoupili jsme do finále! Radoval se Jiří Drahoš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle listu Der Standard musí nyní prezident Zeman, který je pro své odpůrce symbolem „zkostnatělých mocenských struktur, radikalizace rétoriky a nápadně velkého příklonu k Rusku a Čína“, vyjít ze zálohy a začít se svým protikandidátem Drahošem aktivně politicky bojovat. Nejpozději v sobotu večer se totiž podle listu prezidentské volby v Česku staly „referendem o Zemanovi“.

Podle listu The New York Times (NYT) druhé kolo prezidentských voleb ukáže, „zda bude Česko dál taženo na východ směrem k Rusku a k Číně, nebo zda se plně vrátí do náruče Evropské unie“. Prezident Zeman je podle něj „jedním z nejpřímočařejších“ populistických vůdců, kteří se v poslední době dostali k moci díky lidem, již se cítí být ignorováni, nedůvěřují institucím a bojí se uprchlíků z muslimských zemí.

Zemanův hrubý jazyk se často zdá být vypočítaný tak, aby urazil intelektuály v Praze. Někteří voliči to podle amerického listu obdivují jako „autentický hlas obyčejného lidu“. Jazyk současného prezident je podle mnohých nejen urážlivý, ale otevírá také dveře skupinám, které až donedávna dlely na okraji politického života v Česku včetně „neofašistické skupiny“ SPD, napsal NYT.

Také americký list si všímá, že se po prvním kole změnil dosud vzájemné výhodný vztah prezidenta a premiéra Babiše. „Ve zjevné snaze se pojistit“ Babiš o víkendu Miloše Zemana kritizoval, i když jej před prvním kolem plně podpořil, poznamenal The New York Times.

Veterána by mohl nahradit chemik, píší na Slovensku

V České republice se možná schyluje k výměně ve funkci hlavy státu, napsal v pondělí slovenský tisk v reakci na první kolo prezidentských voleb. Výsledky hlasování o víkendu zaznamenala všechna přední slovenská média.

„Voliči možná pošlou politického veterána z Pražského hradu pryč a nahradí ho uznávaným chemikem, který jen nedávno vstoupil do politiky,“ uvedl list Pravda.

VIDEO: Vezměte s sebou své přátele i milenky, vyzval Zeman k účasti v druhém kole Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

List poznamenává, že pokud by z voličů neúspěšných kandidátů, kteří už podpořili Drahoše, alespoň polovina ve druhém kole hlasovala proti Zemanovi, tak ten může skončit poražen, protože už nemá příliš možností kde získat nové voliče.

Denník N na titulní stránce otiskl Drahošovu fotografii. „V prvním kole prezidentských voleb zvítězil Zeman. Ve druhém kole má ovšem větší šanci vyhrát Jiří Drahoš. Bývalý šéf České akademie věd nemá za sebou politickou kariéru ani skandály,“ uvedl deník.

Podle listu vítězstvím Drahoše česká společnost ukáže, že ještě stále má zdravý pud sebezáchovy, vítězství Zemana bude naopak důkazem, že tento pud ztratila. Denník N předpokládá, že dosud nudná kampaň se změní v nelítostný souboj, ve kterém Zeman využije celý arzenál své vynalézavé zloby.

„Zeman je mistrem nepředstavitelného a je třeba očekávat, že udělá něco, na co naše fantazie nestačí a proti čemu bude scénka s polonahou Ukrajinkou jen milou, vybledlou vzpomínkou,“ poznamenal deník v souvislosti s pátečním incidentem po příchodu Zemana do volební místnosti.

Okolí Zemana zkusí Drahoše diskreditovat, píší v Německu

Mělo to znít samozřejmě, když po prvním kole hlasování Zeman oznámil, že je připraven utkat se s Drahošem v televizní debatě, pro mnoho Čechů to ale znělo ironicky, míní Süddeutsche Zeitung. „Ve skutečnosti je třiasedmdesátiletý Zeman tělesně tak oslabený, že se může pohybovat jen s pomocí hole. A dosud Zeman každou debatu s jiným kandidátem odmítal,“ píše bavorský deník.

Žoviální a charismatický prezident podle něj doufal, že zvítězí už v prvním kole hlasování. Nakonec ale dostal jen 38,6 procenta hlasů, zatímco Drahoš 26,6 procenta. Takový náskok sice může podle listu vypadat pohodlně, ale Drahošovi i ostatním kandidátům jde především o to, aby populistického, xenofobního, k Rusku a Číně směřujícího Zemana nahradil politik, který bude jasně orientovaný na západní Evropu v tradici Václava Havla.

Frankfurter Allgemeine Zeitung poukazuje na to, že pokud Drahoše skutečně podpoří voliči kandidátů, kteří v prvním kole skončili na třetím až šestém místě, tak by získal jasnou většinu hlasů. Zároveň ale list podotýká, že Zemana podpořili představitelé politických stran, které v říjnových parlamentních volbách získaly nadpoloviční většinu křesel v Poslanecké sněmovně.

Podporu, kterou další kandidáti vyslovili Drahošovi, připomíná i Süddeutsche Zeitung, podle něhož se nyní osmašedesátiletý vědec musí připravit na to, že se ho Zemanův tým pokusí špinavou kampaní zdiskreditovat. Deník přitom poukazuje na zkušenost z prvních přímých voleb prezidenta v roce 2013, kdy Zeman napadal svého protikandidáta Karla Schwarzenberga, přičemž se spoléhal i na protiněmecké nálady části veřejnosti.