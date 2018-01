Volby jsou referendem o Zemanovi, škodí mu Mynář a Nejedlý, řekl Babiš

„Má kolem sebe dva lidi, kteří mají kontroverzní pověst,“ řekl Babiš. V neděli dodal, že tím myslí kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.

Doporučil prezidentovi, aby se jich zbavil, tak jako se on sám dříve zbavil své bývalé blízké spolupracovnice a bývalé šéfky pražského ANO Radmily Kleslové. „Pan prezident je loajální ke svým nejbližším spolupracovníkům možná až nekriticky,“ řekl Babiš.

A jaký je názor Zemana na doporučení Babiše, ať vyhodí Mynáře i Nejedlého? „Pan prezident je s tímto stanoviskem premiéra seznámen a v tuto chvíli na to zatím nebude reagovat,“ řekl iDNES.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Drahoš se diví, proč to Babiš neřekl Zemanovi už dřív

„Já to beru jako součást pragmatické hry. Já se můžu pozastavit nad tím, proč to Babiš neřekl Zemanovi už dřív. Já to říkám celou dobu,“ podivil se jeho jeho slovům Zemanův soupeř, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš v rozhovoru pro Český rozhlas.

Být na Zemanově místě, udělal by také premiér inventuru afér a kontroverzí za uplynulých pět let, a pokusil se všechny aféry přijatelně vysvětlit.

„Pan prezident již v sobotu řekl, že je připraven se zúčastnit některých televizních debat a tam bude příležitost se k některým těmto věcem vyjádřit,“ řekl iDNES.cz Zemanův mluvčí.



Už v sobotu Babiš uvedl, že Zemana bude volit i ve druhém kole znovu. Doporučil mu ale, aby jasně deklaroval, že chce orientaci země na západ a že na východ jezdí jen kvůli firmám.

To, že on sám bude volit Zemana, řekl den před prezidentskou volbou, podporu celého hnutí ANO ale současný prezident nedostal. „Nekrade, drží slovo,“ řekl premiér. „Jezdí mezi lidi, jezdí do regionů a na rozdíl od jiných politiků i možná jednoho kandidáta na prezidenta nežije z politiky, ale žije pro politiku. Je to člověk, který bojuje za naše národní zájmy, nebojí se říct svůj názor na Brusel, na kvóty, bojuje za zájmy na našich podnikatelů a je na svoji zemi hrdý a dělá pro ni maximum,“ chválil Zemana předseda vlády.

Nebylo to překvapení. Oba jsou momentálně spojenci. Naposledy Zeman ve středu podpořil ve Sněmovně Babišovu vládu před hlasováním o důvěře.

Premiér si „umí představit“ spolupráci s Drahošem

Drahoš podle premiéra a šéfa ANO není taková osobnost jak současný prezident. „Umím si představit spolupráci s každým, kdo se chová normálně,“ řekl Babiš k možné spolupráci s Jiřím Drahošem, pokud se stane prezidentem.



„Mám pocit, že stěžejní téma bylo Antizeman,“ domnívá se také předseda Sněmovny Radek Vondráček. Kampaň byla podle něj tak trochu Miloš Zeman proti všem ostatním.

Za určitou Zemanovu chybu považuje šéf dolní komory parlamentu stejně jako Babiš to, že se prezident vyhnul debatám s protikandidáty. Zeman vsadil na televizní vystoupení v rozhovoru bez jakékoli oponentury na televizi Barrandov s majitelem televize Jaromírem Soukupem.