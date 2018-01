Jsem teď kamarád poražených, říká Jiří Drahoš v rozhovoru MF DNES

Za Milošem Zemanem jste v prvním kole zaostal o víc než 600 tisíc hlasů, které se pokusíte získat na cestách po republice. Kolik míst během následujících dvou týdnů plánujete denně navštívit?

Za chvíli k tomu máme poradu. Budou místa, kam má cenu zajet, protože tam byli lidé, kteří volili například Pavla Fischera. Představit se jim, chvíli s nimi něco probrat. Ale určitě v našem plánu budou místa, kde můj výsledek nebyl zas tak oslnivý a dává to určitý potenciál. Nicméně času zas tolik nezbývá. Budou to stejně jenom vybrané štace.

Pavel Fischer oslovoval konzervativní voliče, kteří odmítají interrupce nebo adopcí dětí homosexuálními páry. Neobáváte se, že vy takové voliče neoslovíte a dají místo toho hlas Zemanovi?

Nevidím jim do hlavy. Určitě budou voliči Pavla Fischera, kteří Jiřího Drahoše nebudou chtít volit a třeba nepůjdou ani k volbám. Ale řekl bych, že valná většina voličů by se mohla ztotožnit s mými pohledy na Českou republiku a její zájmy. U Michala Horáčka to možná bude o něco větší procento a u Marka Hilšera těch voličů, kteří mají velmi podobný pohled a kteří by mě volili, bude asi nejvíce. Ale to je jen můj amatérský odhad.

Velice důležitým okamžikem budou debaty. Počítáte s tím, že budou dvě?

Zatím není nic rozhodnuto. Jiří Ovčáček ještě včera odpoledne nejprve připustil, že Miloš Zeman změní své rozhodnutí a do debat půjde. Pak to pan Zeman interpretoval tak, že Jiří Drahoš ho poprosil, aby šel do debaty, tak tedy jde. Je to typická formulace pana Zemana, která nemá nic společného s pravdou. Ostatně, jak jsem se dozvěděl, tak Karel Gott ještě včera dementoval, že by vyjádřil Miloši Zemanovi podporu, jak také včera tvrdil. Zeman se vyjadřuje dosti často tak, že to vzbuzuje dosti velké pochybnosti.

Jak to tedy s tou debatou je?

Pouze jsem připustil, že pokud by byly dvě debaty, a já se jich rozhodně nebojím, tak rozhodnu o médiu, na kterém jedna z těch debat bude. A Miloš Zeman ať navrhne to druhé. Zatím nemáme žádnou reakci. Já chci ale garantovat, že budeme debatovat na veřejnoprávním médiu.

A když vám Miloš Zeman vzkáže, že do debaty půjde, ale v České televizi to nebude, půjdete i tak?

To je jeho problém, já si za svým budu stát. Do debat jsem chodil, stejně tak moji protikandidáti. Debatovali jsme spolu ve dvojicích, v šesticích, v osmi. Jediný, kdo nechodil a kdo to neustále opakoval ústy svého mluvčího, byl Zeman. Ještě nedávno pan Ovčáček řekl, že rozhodnutí Miloše Zemana platí i pro druhé kolo. Je evidentní, že když z průběžných výsledků viděl, že čtyřicet procent se mu postupně krátí, a nakonec skončil na výsledku, který pro něj podle mě není žádným velkým úspěchem, rychle změnil rétoriku.

Miloš Zeman si do debat hodně věří. Jak byste reagoval, kdyby se zaměřil na vašeho spolupracovníka, o kterém se v minulosti psalo v souvislosti s kontroverzními obchody, a řekl: Pane Drahoši, vy spolupracujete s člověkem, který byl namočený do obchodů s Davidem Rathem. To vám, jako „panu čistému“, přijde v pořádku?

To na mě nic zásadnějšího nemáte, pane Zemane? To je takové jedna paní povídala. Víte vůbec, o čem mluvíte?

Davida Ratha chytili s krabicí od vína plnou peněz, to vám přijde málo?

Ale my nemluvíme o Davidu Rathovi, ale o Jakubu Kleindienstovi a ten nikdy s Davidem Rathem nespolupracoval. Takže si svoje informace nejprve ověřte a pak je používejte, pane prezidente. Je to lež jako vždy.

Když už jsme u těch lží, už v průběhu sobotního večera a sobotní noci se objevily řetězové maily a příspěvky na Facebooku. Máte nachystanou strategii, jak tomu čelit?

Není možné se připravit na něco, o čem nevíte. Už jsme třeba reagovali na pomlouvačný mail, že jsem spolupracoval s StB. Kdo chce, tak si může čisté lustrační osvědčení a výroky odborníků přečíst na mém webu. Vlny těch mailů se nesnaží někomu něco vysvětlit. Je to záměrný způsob, jak ovlivňovat lidi. Opakovaná lež se stane pravdou. Moji protivníci doufají, že když budou lidem tlouct do hlavy, že Drahoš byl estébák či pedofil, v někom to trochu utkví. Já vím, že s podpásovými tvrzeními tým Miloše Zemana přijde.

Výsledek prezidentské volby už komentoval premiér Andrej Babiš, který začal prezidentovi překvapivě radit, že by se měl zbavit některých spolupracovníků či dát jasně najevo, že východní orientaci země podporuje jen kvůli obchodu. Byla to taktika pro případ, že zvítězíte vy?

Nevím, zda bych to interpretoval přímo takto. Spíš mě udivilo, že Andrej Babiš prohlédl až takto pozdě. Zjistil a veřejně řekl věci, které všichni víme notoricky a dlouho.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček včera začal ujišťovat, že partnerství Česka s EU a NATO je pro Zemana důležité. Překvapilo vás to?

Dlouhé měsíce a roky jsme od něj nic podobného neslyšeli. Vysvětluji si to tak, že prezident z výsledků prvního kola prezidentských voleb pochopil, že naprosté většině občanů na tomto ukotvení záleží. Jde jen o to, jestli brzy zase pružně nezmění názor.

Může se stát, že vyhrajete volby a úkol jmenovat znovu premiéra zůstane na vás. Jak se zachováte?

Prezident musí jednat v mantinelech ústavy. Pokud vyhraji, mohu zdědit situaci, se kterou nebudu moci mnoho dělat. Andrej Babiš by ode mě slyšel na samém začátku, že trestně stíhaný premiér pro mě není akceptovatelný. Je to špatný signál jak směrem ven, tak směrem dovnitř. Ctím presumpci neviny, ale premiér není volená osobnost. Respektuji, že vyhrálo hnutí ANO, ale to přece jenom snad není stranou jednoho muže. A určitě bych také nedával bianko pokusy od začátku, neříkal bych, že vláda v demisi může vládnout neomezeně dlouho, i když to pak pan Zeman korigoval.

A jmenoval byste vládu s podporou komunistů?

Komunisty ve vládě v žádném případě. A pokud bychom se dostali do situace, že vláda by stále neměla podporu a ta by měla záviset na podpoře KSČM, tak by ode mě ten člověk, který by sestavoval vládu, slyšel, že také ne. Nechci spekulovat o tom, kdo by to byl. Miloš Zeman bude ve funkci až do 8. března a bude se určitě snažit udělat vše pro to, aby tam dokončil svůj plán.

Jak dlouho podle vás může vládnout vláda bez důvěry, než by měl při sestavování dostat šanci někdo další?

Ústava nepředepisuje žádný termín, já tu také žádný od boku střílet nechci. Prezident by měl posoudit, jestli má vláda potenciál podporu ve Sněmovně získat. Taková vláda by měla fungovat po nezbytně krátkou dobu.

Někteří kandidáti na Hrad už řekli, koho by si s sebou vzali. Co vy, kdo by byl kancléřem?

Jména mám celkem jasně v hlavě. Nebudu ale tyto posty oznamovat přes média, aniž bych to s těmi lidmi probral. Neviděl jsem zatím důvod, proč bych řešil tyto otázky jako někteří protikandidáti předem a vykřikoval bych, koho budu mít za kancléře, šéfa protokolu nebo zahraničního odboru.

Někteří vaši dosavadní protikandidáti vám nabídli výraznou podporu. Už víte, jak ji využijete?

Velmi příjemně mě to překvapilo. Už při prezidentských debatách jsme sice hovořili o tom, že valnou většinou bychom podpořili kohokoliv, kdo se dostane do druhého kola. Ocenil jsem rychlost, se kterou Michal Horáček, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Mirek Topolánek vzkaz ke svým voličům vyslali. A ještě více jsem ocenil, když pak pánové Hilšer a Horáček přišli do La Fabriky. Naše týmy už se tam domlouvaly na spolupráci i na tom, že využijeme třeba předplacené billboardy Michala Horáčka. Tu situaci považuji skoro za zlomovou. Nestalo se, že by poražení v prvním kole takto reagovali.

Není to i tím, že Miloš Zeman s vámi nechodil do debat a vlastně vás ostatní tak trochu spojil?

Přátelské vazby tam určitě jsou. Debaty proběhly velmi solidně. Moc si toho cením a je to dobrý signál pro naši politickou scénu.

S kým jste se nejvíc spřátelil?

Mohu říct dvě jména. Vratislav Kulhánek a Marek Hilšer. To ale neznamená, že bychom k sobě neměli blíže i s dalšími. Velmi dobře jsem se bavil i s panem Hannigem.

Drahošův sobotní proslov ve volebním štábu: