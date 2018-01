Fischer se kvůli politice chystá za senátory. Našlápnuto má i Hilšer

Jsou to malí vítězové voleb. „Popere“ se o ně hned několik politických stran, soudí politolog Ladislav Mrklas o Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi, kteří ve volbách obsadili bronzovou a bramborovou pozici.

„Jsou to osobnosti, které si o veřejné působení řekly, takže se jen tak nevytratí. Neznamená to ale, že by nutně museli směřovat do volených funkcí nebo vstupovat do politických stran,“ říká.

Pavel Fischer je podle něj kandidát blízký straně KDU-ČSL, který ale zabodoval také v Praze a okolí.

„Zaujal i voliče TOP 09 a hádám, že i část voličů ODS. Mezi jeho voliči ale budou zastoupeny i jiné strany, mluvilo se o něm jako o kandidátovi mladých, což poukazuje na voliče Pirátů. Spektrum je široké,“ říká Mrklas.

Sám Fischer iDNES.cz sdělil, že už má naplánované schůzky se senátory, kteří jej v prezidentské volbě podpořili. Přiznává, že přicházejí nabídky k různým jednáním. Své další působení v politice chce pečlivě zvážit a vyjádří se k němu „po nezbytném odpočinku během února 2018“.

Fischer kandidoval s podporou 17 senátorů převážně z řad lidovců nebo nestraníků. Jeho cestu na Hrad podpořil i Jiří Oberfalzer (ODS) nebo Tomáš Czernin (TOP 09).

Hilšer? Taková osobnost tady chyběla

O zájem z řad politických stran zřejmě nebude mít nouzi ani nejmladší kandidát, jednačtyřicetiletý Marek Hilšer. Například Piráty zaujal už před tím, než získal téměř půl milionu hlasů.

„Hilšer je kandidátem střední vrstvy v menších městech a na venkově, což je zajímavá pozice, taková osobnost tady dosud chyběla. Většina nezávislých osobností byla spojena s velkými městy a on uspěl všude stejně, má plošnou podporu,“ uvedl politolog.

Domnívá se, že by po něm mohli sáhnout i sociální demokraté, pokud by se vydali cestou reformnějšího centristického působení. „Stejně tak si dovedu představit, že může být dobrým kandidátem do Senátu v okamžiku, kdy by se vytvořila širší centristická levicovo-pravicová koalice,“ sdělil Mrklas.

Marek Hilšer ale říká, že o žádné konkrétní politické straně zatím neuvažuje. „Občané mne vyzývají, abych v politice zůstal. Nechci zůstávat jen pro politiku, ale pokud se objeví nějaký zajímavý projekt, který z mého pohledu bude mít smysl a budu moci přispět ke zlepšování politické kultury a dělat politiku pro lidi, zapojím se. Musím si to ještě dobře rozmyslet. O konkrétní politické straně zatím neuvažuji,“ řekl iDNES.cz Hilšer.

Topolánek se stáhne z očí veřejnosti, míní politolog

Pokus Mirka Topolánka dostat se na Hrad byl chápán jako pokus o návrat do politiky. Když na podzim oznámil svoji kandidaturu, stal se prvním kandidátem - kromě Miloše Zemana - s dlouholetými zkušenostmi z politiky. Přesto získal pouze 4,30 procenta hlasů.

Na dotaz iDNES.cz, zda se plánuje nadále politicky angažovat, Topolánek neodpověděl. Ostatně s novináři nekomunikuje už od soboty, kdy se dozvěděl o svém neúspěchu. Podle Mrklase to svědčí o tom, že se na nějakou dobu stáhne z očí veřejnosti.

„Zjistil, že veřejnost ho natolik odmítla, že bylo skoro zbytečné teď do politiky vstupovat,“ míní politolog. Topolánek se podle něj poslední rok snažil oscilovat mezi voliči ODS a TOP 09, aby získal hlasy větší části pravicových voličů a nebyl vázán k žádné straně. „Přišlo mi, že si říká o roli lídra budoucí sjednocené pravice, výsledek voleb je ale takový, že tuto ambici už nejspíš mít nebude.“

Nicméně ještě týden před volbami prohlašoval, že by v politice rád zůstal, pokud by získal alespoň deset procent. Podle deníku MF DNES hodně řešili využití Topolánka ve svůj prospěch občanští demokraté na sobotním kongresu v Ostravě. Mluvilo se o tom, že pokud získá alespoň 10 procent, mohli by z něj udělat jedničku kandidátky pro evropské volby v příštím roce. To bylo ale předtím, než přišel výsledek.

Individualista Horáček do politiky nechce

Michal Horáček po zveřejnění volebního výsledku avizoval, že s politikou končí. Jeho mluvčí Jiří Táborský pak iDNES.cz zopakoval: „O dalším politickém angažmá pan Horáček neuvažuje.“

Podle Mrklase se bude Horáček k veřejným věcem dál vyjadřovat, ale za sebe, svoje jméno nebude spojovat s žádnou politickou stranou.

„I jeho kampaň byla postavena na individualismu, sám si ji platil. Myslím, že se spíš vrátí v okamžiku, kdy by se měla komplikovat situace, kdyby Zeman vyhrál, kdyby měl dál pokračovat trend směrem ke spolupráci Babiše, Zemana, směřování na východ, odpoutávání se od západních vazeb. V tu chvíli by se mohl znovu objevit na politické scéně,“ dodal politolog.

Politické sny naopak nevzdává bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek. Ten šel do prezidentských voleb pod záštitou Občanské demokratické aliance, jejíž šéf Pavel Sehnal mu také celou kampaň platil. Na dotazy, zda v budoucnu plánuje změnit stranu a kandidovat do dalších voleb, Kulhánek odpověděl iDNES.cz: „Je pondělí, proboha, nechte nás aspoň chvíli odpočinout!“

V rozhovoru pro regionální iDNES.cz nicméně připustil, že si s myšlenkou, že by v politice pokračoval, pohrává: „Bylo to zatím jen takové oťukávání, které by se týkalo senátních voleb. Mám ale dost času na přemýšlení. Teď je vše hodně syrové. Nejsem nijak zlomený, ale musím se zamyslet, jestli je politika věc, ve které se dokážu vyznat a orientovat,“ uvedl Kulhánek.

Pro předsedu Rozumných Petra Hanniga byla prý kandidatura jednou z pracovních povinností. „Co plánuji do budoucna? Zkrátit název strany (aktuálně zní Strana zdravého rozumu, pozn. red.). Je moc dlouhý. Budeme se jmenovat Rozumní,“ reagoval.

Strany zatím nemají jasno

Většina stran a hnutí dva dny po prvním kole prezidentské volby nemá jasno, zda někomu nabídnou spolupráci, nebo o tom nechtějí mluvit. Hnutí ANO serveru iDNES.cz sdělilo, že to pro ně zatím není otázka.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš připomněl, že o všech kandidaturách v jejich straně rozhoduje členská nebo krajská základna, takže by rozhodnutí angažovat nějakého neúspěšného kandidáta bylo na ní. Bartoš dodal, že zatím to ale řešit nemuseli, protože je nikdo neoslovil. „Pokud se naskytne nějaká příležitost, tak to s kandidáty, kteří jsou relevantní a splňují naše kritéria, rád proberu,“ dodal Bartoš.

„Nás neoslovil žádný z nich a shodně je tomu i v opačném gardu. Náš program a jejich orientaci, politické i sponzorské zázemí dělí zřetelné rozdíly.“ reagoval na dotazy iDNES.cz místopředseda ÚV KSČM Josef Skála.

TOP 09 otevřeně podporuje v druhém kole prezidentských voleb Jiřího Drahoše. Žádná jednání s kandidáty na prezidenta, kteří nepostoupili do druhého kola voleb, ale nevede.

Podobně jsou na tom i členové hnutí Starostové a nezávislí. Jejich mluvčí Karel Kreml iDNES.cz zopakoval, že v prezidentské volbě podpořili kandidáta Jiřího Drahoše. Na otázku, jestli neplánují oslovit někoho, kdo z boje o Hrad již vypadl, odpověděl Kreml: „Tohle nemůžu potvrdit. Jestli nějaký z kandidátů na prezidenta bude nebo nebude s námi spolupracovat, je na rozhodnutí vedení, které o tom ještě nejednalo.“

Jako předčasnou vidí debatu o spolupráci s neúspěšnými kandidáty i lidovci, kteří považují za předčasné hovořit o konkrétních strategiích, podporách či jejich formách ve vztahu k prezidentským kandidátům a případné budoucí spolupráci.

Podobně smýšlejí i sociální demokraté. „Vzhledem k tomu, že ČSSD ani nikoho oficiálně nepodpořila, tak si nemyslím, že by se něco takového stalo,“ odpověděl na dotazy iDNES.cz mluvčí strany Mikuláš Klang.